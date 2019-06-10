غش وجري من الشرطة.. 6 محاضر لطلاب الثانوية بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٢ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، إذ أدى الامتحان أربعة وأربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثمانين طالب وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة في أنحاء المحافظة، فيما شهدَّ اليوم حالتي إغماء بين الطلاب داخل اللجان، وسقوط مراقب إحدى اللجان مُغشيًا عليه بسبب «غيبوبة سكر».

ورصدت غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحرير 6 محاضر لطلاب حاول 4 منهم الغش بالهواتف المحمولة وجهاز «ماستر كارد» وسماعة، في لجان الامتحان بمدارس «أبو كبير» الثانوية بنين، بمدينة أبو كبير، أحدهم مزقَّ ورقة «الاقتصاد»، وآخر صور الامتحان