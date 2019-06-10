محمد صلاح يستعرض مهارته في الصيد بسمكة ضخمة

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م

منتخب مالي

استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة. ونشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.

واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ويفضل جهاز المنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة أن صلاح