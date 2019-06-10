رياضة

محمد صلاح يستعرض مهارته في الصيد بسمكة ضخمة

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ م
منتخب مالي
منتخب مالي
استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة. ونشر «صلاح» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. ويقضي صلاح عطلته عقب نهاية الموسم مع ليفربول، في مدينة الجونة بالغردقة، قبل انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر بداية من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المُقبل.
واستبعد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، محمد صلاح من الودية الأولى للفراعنة المقرر لها يوم الخميس المُقبل أمام تنزانيا في إطار استعدادات الفراعنة للبطولة الإفريقية، حيث سيواجه غينيا يوم 16 يونيو الجاري. ويفضل جهاز المنتخب منح الفرصة لتجربة عدد من اللاعبين الآخرين في هذا المركز خاصة أن صلاح
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
منتخب-ايطاليا-للشباب‎

إيطاليا وأوكرانيا يتأهلان لنصف نهائي مونديال الشباب

نجح المنتخب الإيطالي في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الشباب تحت 20 سنة، بعدما حقق الفوز على نظيره منتخب مالي بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "ستاديون مييسكي فتيشاش"، ضمن مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، جاءت رباعية الأزوري عن طريق كل من، إبراهيما كوني لاعب مالي بالخطأ في مرماه، واندريا بينامونتي "هدفين"، ودافيد فراتسي، في المقابل سجل هدفي النسور سيكو كواتا ومحمد كامارا، ليضرب منتخب ايطاليا موعدًا مع نظيره الأوكراني في نصف النهائي.
أحمد-أحمد-رئيس-الكاف

فرانس فوتبول: الرياح السيئة تعصف بكرة إفريقيا

"الرياح السيئة تعصف بالكاف، اعتقال رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أزمات تحكيمية، كل ذلك قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية". هكذا بدأت صحيفة "فرانس فوتبول" تحليلها للوضع الحالي في القارة الإفريقية، وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن قرار إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم اعتقال رئيس "كاف"، يلقي بحجاب مظلم على كرة القدم في إفريقيا التي تعاني منذ عقود طويلة من أزمات تحكيمية في كبرى المسابقات، وتزييف أعمار اللاعبين في البطولات العمرية والفساد بجميع أشكاله.
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مالي تبحث عن التأهل للمربع الذهبي لمونديال الشباب

تنطلق، اليوم الجمعة، مباريات ربع نهائي بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليا في بولندا، وستكون ضربة البداية الساعة 3:30 عصرًا بمواجهة أوكرانيا نظيرتها كولومبيا. وتأهلت أوكرانيا إلى هذا الدور بتصدّر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتغلب على الولايات المتحدة وقطر، والتعادل مع نيجيريا قبل التغلب على بنما في دور الـ16، أما كولومبيا فوصلت إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتغلب على بولندا وتاهيتي، والخسارة أمام السنغال، قبل التفوق على نيوزيلندا في دور الـ16.
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