رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

محمود الخطيب

تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته. قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.

وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن رضا السيد استفسر من إدارة النشاط الرياضي عن سر تعيين الغنام، وأكد له المسئولون أن قرار الإدارة جاء بسبب رغبة المجلس في تجهيز طارق الغنام ليكون كادرا إداريا ينضم إلى المجلس في الانتخابات المقبلة للنادي. الأزمة الثانية تمثلت في الغضب الشديد الذي انتاب شريف علي المدير