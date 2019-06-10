رياضة

رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته. قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن رضا السيد استفسر من إدارة النشاط الرياضي عن سر تعيين الغنام، وأكد له المسئولون أن قرار الإدارة جاء بسبب رغبة المجلس في تجهيز طارق الغنام ليكون كادرا إداريا ينضم إلى المجلس في الانتخابات المقبلة للنادي. الأزمة الثانية تمثلت في الغضب الشديد الذي انتاب شريف علي المدير
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وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (3)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
محمود-الخطيب (1)

الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة التظلمات بالجبلاية

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي شكوى رسمية إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة بناء على نتائج اجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذي عقده أمس السبت بخصوص موقف الاتحاد من المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز والتي لم يتحدد موعد إقامتها، وقام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بتسليم شكوى النادي إلى اللجنة اليوم الأحد بمقر الجبلاية، حيث تقدم المستشار القانوني للنادي بالشكوى بعد أن قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تصاعديًّا؛ وفقا للترتيب المنصوص عليه في قانون الرياضة وبما يتفق واللوائح المحلية والدولية والأولمبية أمام جميع الجهات.
مجلس إدارة الأهلي

أول ضربة.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تعاقد جهاز كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد مع كريم الدهشان نجم النادي الأهلي لكرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وعدم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد تعاقده بسبب المقابل المالي الذي اشترط الحصول عليه. وطلب الدهشان قبل التوقيع للنادي الأبيض من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.
طه-إسماعيل

طه إسماعيل يكشف دور لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، تفاصيل أول اجتماع للجنة، عصر اليوم الأحد، وذلك لاستعراض الخطوط العريضة الخاصة بالتخطيط لمختلف قطاعات كرة القدم داخل النادي، موضحا أن الجلسة عقدت بحضور الخطيب، وشهدت استعراض كافة المعطيات الخاصة بقطاع كرة القدم، سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو قطاع الأكاديميات، من أجل وضع تصور شامل لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة التي يأتي في مقدمتها تحقيق البطولات المختلفة
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