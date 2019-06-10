رغم تعيين مدرب جديد.. الأزمات تتوالى في سلة الأهلي
تحرير:أحمد سعيد
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
محمود الخطيب
تفجرت أكثر من أزمة داخل قطاع كرة السلة بالأهلي، عقب تعيين طارق الغنام نجم الفريق المعتزل حديثا مديرا إداريا لفريق السلة بالنادي مع أشرف توفيق المدير الفني الجديد، خلفا لطارق خيري الذي اعتذر عن الاستمرار في مهمته.
قرار مجلس الإدارة فجر أزمتين داخل فريق كرة السلة الأولى بدأت باعتذار رضا السيد إداري الفريق منذ فترة طويلة عن استكمال مهمته مع الفريق، بعد رفض شكواه لرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي، التي أكد خلالها أنه الأكفأ لمنصب المدير الإداري، وأن الغنام لا يمتلك مؤهلات المنصب؛ لأنه لم يمارس أي نشاطات إدارية تؤهله لهذه المهمة.
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن رضا السيد استفسر من إدارة النشاط الرياضي عن سر تعيين الغنام، وأكد له المسئولون أن قرار الإدارة جاء بسبب رغبة المجلس في تجهيز طارق الغنام ليكون كادرا إداريا ينضم إلى المجلس في الانتخابات المقبلة للنادي.
الأزمة الثانية تمثلت في الغضب الشديد الذي انتاب شريف علي المدير
وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن رضا السيد استفسر من إدارة النشاط الرياضي عن سر تعيين الغنام، وأكد له المسئولون أن قرار الإدارة جاء بسبب رغبة المجلس في تجهيز طارق الغنام ليكون كادرا إداريا ينضم إلى المجلس في الانتخابات المقبلة للنادي.
الأزمة الثانية تمثلت في الغضب الشديد الذي انتاب شريف علي المدير الإداري لفريق كرة السلة الذي كان ضمن جهاز طارق خيري المدير الفني السابق للأهلي، حيث فوجئ بقرار المجلس بتعيين الغنام، وعدم تعيينه في أي منصب آخر في الناشئين، وحاول الأخير الاستنجاد بالعامري فاروق نائب الرئيس، خاصة أنهما يرتبطان بعلاقات طيبة، إلا أن العامري فشل في تعيينه في قطاع الناشئين بالنادي.
وهناك أزمة ثالثة تتمثل في تعيين عدد من المدربين الأقارب في قطاع السلة حيث تم تعيين سيد صابر مديرا لقطاع الناشئات وشقيقه عمرو صابر.