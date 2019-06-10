اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

اصطدام طائرة - صورة أرشيفية

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن الحادث أسفر عن اشتعال النيران ونشوب حريق. ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن تيموثي هوليداي، نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة، قوله إن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3:45 مساء، بالتوقيت المحلي. وأضاف نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة للصحيفة