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اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
اصطدام طائرة - صورة أرشيفية
اصطدام طائرة - صورة أرشيفية
أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية محلية بأن الحادث أسفر عن اشتعال النيران ونشوب حريق. ونقلت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن تيموثي هوليداي، نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة، قوله إن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3:45 مساء، بالتوقيت المحلي. وأضاف نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة للصحيفة
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ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
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انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
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الانتخابات تدفع ترامب لعقد قمة ثالثة مع كيم

على الرغم من ضعف المؤشرات، فإن السياسيين على مستوى العالم لم يفقدوا الأمل تمامًا في إمكانية إقامة قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وذلك بعد أن فشلت آخر جولة من المحادثات الثنائية، التي أقيمت في هانوي بفيتنام خلال فبراير الماضي. ويرى محللون معنيون بهذا الملف الشائك، أن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي قد يجتمعان في قمة ثالثة خلال وقت لاحق من هذا العام، وذلك على الرغم من غياب أي تقدم ملموس في ملف تفكيك برامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.
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الشرطة الامريكية

12 قتيلا في حادث إطلاق نار بولاية فرجينيا الأمريكية

لقي 12 شخصا مصرعهم، جراء حادث إطلاق نار وقع أمس الجمعة في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة الأمريكية. وقال رئيس الشرطة المحلية، جيم سيرفيرا: "يوجد لدينا أيضا 4 مصابين جدد يتلقون علاجا في المستشفى. كما تتوفر لدينا معلومات أن عددا من المصابين يصلون إلى المستشفى بأنفسهم". وأضاف: "وهناك 4 شرطيين تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه به في المبنى الإداري.. يمكنني القول إننا شهدنا تبادلا طويلا لإطلاق النار بين رجال الشرطة الأربعة والمشتبه به. وعثرنا على مسدس عيار 45 وذخيرة عديدة".
الحصبة

الحصبة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية بشراسة

تعاني العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار مرض الحصبة، إذ ذكر مسؤولون اتحاديون بقطاع الصحة إن 880 شخصاً أصيبوا بالمرض هذا العام، كان آخرهم إصابة طفل -هو الآن في مراحل الشفاء التام- من سكان مقاطعة سمرسيت بولاية "مين"، وتأكدت إصابته بالحصبة يوم الإثنين الماضي، وإنه كان قد تلقى تطعيماً ولم تحدث له مضاعفات في مرحلة الإصابة. أصبحت ولاية "مين" الولاية الأميركية الخامسة والعشرين التي تعاني من مرض الحصبة، وسط أسوأ انتشار للمرض في البلاد منذ 25 عاما.
عادل الجبير

السعودية: إيران لا تبحث عن الأمن والاستقرار بالمنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية لا تريد حرباً في المنطقة ولا تسعى إلى ذلك، وستفعل ما في وسعها لمنع قيام هذه الحرب. وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي في الرياض، تأكيد المملكة في الوقت ذاته، أنه في حال اختار الطرف الآخر الحرب فإن المملكة سترد على ذلك وبكل قوة وحزم وستدافع عن نفسها ومصالحها. وأكد الجبير، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي والدولي، والتي تتصاعد نتيجة تصرفات النظام الإيراني ووكلائه العدوانية في المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
هايكو ماس

ألمانيا: من الصعب إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

أجرت صحيفة "باساور نويه بريسه"، اليوم السبت، مقابلة مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أعرب فيها عن قلقه إزاء آفاق الحفاظ على الصفقة النووية بين المجتمع الدولي وإيران، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة منها من جانب واحد، قائلا: "دعونا لا نخدع أنفسنا، فإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة سيكون أمرا صعبا بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية، العالم يشعر بأنه في مأمن أكبر مع هذا الاتفاق منه في غيابه. وما زلنا لا نفهم سبب انسحاب الأمريكيين من الصفقة من جانب واحد"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
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