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كوكب المشتري يصل أقرب نقطة إلى الأرض.. هل هناك خطر؟

تحرير:محمد فتحي- تصوير: سامح أبو حسن ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
كوكب المشتري
كوكب المشتري
كشف الدكتور محمد الصادق، الباحث بقسم الفلك في معهد البحوث الفلكية، المقابلة التي تتم الآن بين كوكب المشتري والشمس في أقرب نقطة للأرض، إذ أكد أن المقابلة معناها أن كوكب المشتري أو أي كوكب في المجموعة الشمسية يدور حول الشمس، للتقابل في لحظة زمنية ويكون مقابلا للشمس تماما، كما يبدو البدر للقمر، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه يكون مقابلا للأرض والشمس، لأنه في أقرب موضع للأرض ويكون شديد اللمعان، بالإضافة إلى مقابلته للشمس مواجها للأرض وبالتالي يعكس كل الضوء الساقط عليه من الشمس على الأرض، مضيفًا أن المقابلة تحدث كل عام مع اختلاف الأشهر.
وأضاف الصادق في تصريحاته إلى «التحرير»، أن المقابلة تستغرق 4 ساعات، ويستمر كوكب المشتري في لمعانه غدًا وبعد غد، ولكن اليوم هي الذروة التي يظهر بها الكوكب في ألمع حالاته، لافتًا إلى أن كوكب المشترى في الوقت الحالي في أقرب مسافة له من الأرض والشمس. وردًا على تساؤل «التحرير» بشأن
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المشتري يقابل الشمس في ظاهرة تحدث كل 13 شهرا

كوكب المشتري هو عملاق الغاز المذهل، كما يمتلك خصائص تجعله من الكواكب النادرة المثيرة للإعجاب والدهشة. ويُعد أكبر كوكب في النظام الشمسي، كما أنه يستوعب 1300 كوكب في حجم الكرة الأرضية بداخله، ولديه أيضًا عاصفة قوية مستمرة، تُعرف باسم "البقعة الحمراء الكبرى"، التي يفوق حجمها كوكب الأرض. ويعد 10 يونيو من كل عام يوما مميزا، لأن المشتري يكون في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس. وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة.
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كوكب-المشترى

المشتري يقابل الشمس في ظاهرة تحدث كل 13 شهرا

كوكب المشتري هو عملاق الغاز المذهل، كما يمتلك خصائص تجعله من الكواكب النادرة المثيرة للإعجاب والدهشة. ويُعد أكبر كوكب في النظام الشمسي، كما أنه يستوعب 1300 كوكب في حجم الكرة الأرضية بداخله، ولديه أيضًا عاصفة قوية مستمرة، تُعرف باسم "البقعة الحمراء الكبرى"، التي يفوق حجمها كوكب الأرض. ويعد 10 يونيو من كل عام يوما مميزا، لأن المشتري يكون في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس. وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة.
بيان_المشترى (6)

يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
الكرة-الأرضية-في اقرب-نقطة للشمس

غضب شمسي كبير ينتظر الأرض ويسبب أزمة

أصدر معهد البحوث الفلكلية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا اليوم السبت، قال فيه إن الشمس تمر من حيث شدة نشاطها بدورة شبه منتظمة مدتها 11 سنة، إذ تبدأ الدورة الشمسية بفترة نشاط منخفض جدًا تقل فيها عدد البقع الشمسية والانفجارات على سطح الشمس وتقتصر تأثيرات الشمس على المجال المغناطيسي للأرض، وفي القليل من الحالات يتكون فيها فجوات في الغلاف الجوي للشمس والمعروف «بالكورونا» مما يسمح بهروب الرياح الشمسية متوجهة ناحية الأرض، لتسبب اضطرابات محدودة في المجال المغناطيسي.
كوكب-المشترى

كوكب المشترى يظهر الاثنين.. أفضل الأوقات لرؤيته

المشترى أكبر كواكب المجموعة الشمسية، كما أنه لديه مجال مغناطيسي قوي، والمزيد من أقمار أي كوكب في المجموعة الشمسية، على الرغم من أنه معروف لدى علماء الفلك منذ العصور القديمة، إلا أن اختراع التلسكوب وظهور علم الفلك الحديث أظهر الكثير من التفاصيل حول هذا الكوكب. وكشفت وكالة ناسا أن كوكب المشتري سيواجه الأرض يوم الاثنين المقبل، وسيكون في أقرب نقطة له من كوكبنا، في ظاهرة سنوية تحدث عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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