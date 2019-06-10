كوكب المشتري يصل أقرب نقطة إلى الأرض.. هل هناك خطر؟

تحرير:محمد فتحي- تصوير: سامح أبو حسن ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

كوكب المشتري

كشف الدكتور محمد الصادق، الباحث بقسم الفلك في معهد البحوث الفلكية، المقابلة التي تتم الآن بين كوكب المشتري والشمس في أقرب نقطة للأرض، إذ أكد أن المقابلة معناها أن كوكب المشتري أو أي كوكب في المجموعة الشمسية يدور حول الشمس، للتقابل في لحظة زمنية ويكون مقابلا للشمس تماما، كما يبدو البدر للقمر، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه يكون مقابلا للأرض والشمس، لأنه في أقرب موضع للأرض ويكون شديد اللمعان، بالإضافة إلى مقابلته للشمس مواجها للأرض وبالتالي يعكس كل الضوء الساقط عليه من الشمس على الأرض، مضيفًا أن المقابلة تحدث كل عام مع اختلاف الأشهر.

وأضاف الصادق في تصريحاته إلى «التحرير»، أن المقابلة تستغرق 4 ساعات، ويستمر كوكب المشتري في لمعانه غدًا وبعد غد، ولكن اليوم هي الذروة التي يظهر بها الكوكب في ألمع حالاته، لافتًا إلى أن كوكب المشترى في الوقت الحالي في أقرب مسافة له من الأرض والشمس. وردًا على تساؤل «التحرير» بشأن