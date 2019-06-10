جريمة

«الدم بقى ميه».. شاب يطعن والدته بسكين في البساتين

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
سكين - صورة أرشيفية
سكين - صورة أرشيفية
تجرد شاب من كل معاني الإنسانية وأقدم على طعن والدته بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما في منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطه البساتين بلاغا من الأهالي بمنطقة صقر قريش يفيد بطعن شاب لولدته عدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبانتقال المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة تبين قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 عاما، سائق بإحدى الشركات بالاعتداء على والدته وطعنها عدة طعنات.
وبالانتقال والفحص تم العثور على سيدة في الخمسين من عمرها داخل شقتها بمنطقة صقر قريش دائرة قسم البساتين، مصابة بعدة طعنات، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة. ودلت تحريات رجال المباحث أن نجل المصابة وراء ارتكاب الواقعة أثر مشاجرة تشبت بينهما، وأنه حاول الانتحار بعد الواقعة. تمكن
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حريق

حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
جثة

تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
امرأة-تحمل-سكين

صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
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«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
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طعنات-سكين-جريمة

لعنة وسكين.. تفاصيل ليلة الذبح في «بني عفان»

ربع قرن جلسها «جابر» تحت شجر الصفصاف في «بني عفان» ببني سويف يتأمل بيوتا بنيت بالطين، وصبية تجني محصول القطن، وفتاة صغيرة لم يحالفها الحظ أن تقطف بيديها ثمرة «تين» عالقة في شجرة عالية فروعها، يرمق الصبية وفتاة التين بعينين اتسعت فرحا، رفع يديه للسماء داعيا أن يرزقه الله بولد كأولاد جيرانه، يتكئ عليه في كبره، وأن لا يتركه الله وحيدا كخيمة في الصحراء تذروها الرياح أو كشجرة اجتثت من فوق الأرض، لم يقطع صمته ودعواته سوى صوت منادٍ من بعيد «يا عم جابر جالك الولد اللي مستنيه» لحظات سكون ليستوعب خلالها ما وقع على مسامعه من كلمات كم تمنى سماعها.
طعنات-سكين-جريمة

شاب يعتدي على والدته بسكين في بني سويف

تعدى شاب بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الخميس، على والدته بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف؛ بسبب رفضها إعطائه أموالا للخروج مع أصدقائه، وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بقيام شاب يدعى "مصطفى ط"، 19 سنة، بالتعدي على والدته وتدعى "زينب ع"، 54 سنة، ربة منزل، بالضرب بسكين في بطنها من الجهة اليمنى، وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتبين من التحريات الأولية والتي أشرف عليها ضباط مباحث مركز شرطة ببا بقيادة الرائد مصطفى أبو طالب رئيس المباحث أن ابنها هو المعتدي عليها.
جثة-فى-شقة

علاقة مشبوهة.. مفاجآت صادمة في جريمة قتيل قميص النوم

يخرج "علاء" الذي اقترب من منتصف الخمسين صباحا لممارسة عمله سائق أجرة، يقضي ساعات النهار متجولا بين الشوارع، يعود مساء إلى شقته بمنطقة إسبيكو في السلام لأخذ قسط من الراحة إلا أن ثمة شيئا غامضا بدل سيناريو يومه المعتاد، اتصل به نجله مرات عدة، لكن دون إجابة، تسلل القلق إلى قلبه ظنا منه أن والده قد أصابه مكروه، فأسرع إلى شقته للاطمئنان عليه لتقع عيناه على مشهد مرعب ربما لن يمحى من ذاكرته، حيث وجده جثة هامدة بها طعنات مرتديا ملابس نسائية، وسط حالة من الهلع أصابت الابن وأسئلة أطلقها جيرانه تبحث عن إجابة لتلك الجريمة التي كشفت المباحث غموضها.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والدة الشهيد أحمد زيدان: ربنا ينتقم من هشام عشماوي

"حسيت بسعادة زي كل أمهات الشهداء بعد تسليمه، ولما يتنفذ فيه حكم يمكن ده يشفي غليل الأمهات لأنه ضيّع شباب كتير وربنا ينتقم منه"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد النقيب أحمد زيدان حديثها لـ"التحرير" مؤكدة أنها تشعر بالارتياح بعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية. وأضافت: "الحمد لله أنه اتقبض عليه، أنا ابني استشهد في حادث الواحات في أكتوبر 2017، وعاش ومات راجل وشرف لينا كلنا لأنه وقف وواجه الإرهابيين ومهربش حتى لما أصيب ببتر في رجله مسابش سلاحه من إيده، وهو في الجنة والفردوس الأعلى هو وكل الشهداء في منزلة عالية".
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