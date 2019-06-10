«الدم بقى ميه».. شاب يطعن والدته بسكين في البساتين

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

سكين - صورة أرشيفية

تجرد شاب من كل معاني الإنسانية وأقدم على طعن والدته بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما في منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطه البساتين بلاغا من الأهالي بمنطقة صقر قريش يفيد بطعن شاب لولدته عدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبانتقال المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة تبين قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 عاما، سائق بإحدى الشركات بالاعتداء على والدته وطعنها عدة طعنات.

وبالانتقال والفحص تم العثور على سيدة في الخمسين من عمرها داخل شقتها بمنطقة صقر قريش دائرة قسم البساتين، مصابة بعدة طعنات، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة. ودلت تحريات رجال المباحث أن نجل المصابة وراء ارتكاب الواقعة أثر مشاجرة تشبت بينهما، وأنه حاول الانتحار بعد الواقعة. تمكن