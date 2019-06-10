تقارير فرنسية: جريزمان يقترب من برشلونة

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

جريزمان

نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الإثنين أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد قرر البقاء في المملكة الإسبانية في الموسم المقبل، حيث أكدت الصحيفة أن جريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، في الوقت الذي صرح بأنه سيرحل عن إسبانيا في شهر يوليو، لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد عكس ذلك. وأضافت الصحيفة أن فريق باريس سان جيرمان حسم أمره حول التعاقد مع جريزمان بالابتعاد عن الصفقة بسبب أولويات أخرى في فترة الانتقالات الصيفية والاستعداد للموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد في حالة تجديد تعاقده مع الروخي بلانكوس. واختتم انطوان جريزمان الموسم مع فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، علمًا بأن الدولي الفرنسي جريزمان سجل مع فريق أتلتيكو