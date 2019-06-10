رياضة

تقارير فرنسية: جريزمان يقترب من برشلونة

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م
جريزمان
جريزمان
نشرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية اليوم الإثنين أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان هداف فريق أتلتيكو مدريد قرر البقاء في المملكة الإسبانية في الموسم المقبل، حيث أكدت الصحيفة أن جريزمان قريب من الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، في الوقت الذي صرح بأنه سيرحل عن إسبانيا في شهر يوليو، لكن الصحيفة الفرنسية تؤكد عكس ذلك. وأضافت الصحيفة أن فريق باريس سان جيرمان حسم أمره حول التعاقد مع جريزمان بالابتعاد عن الصفقة بسبب أولويات أخرى في فترة الانتقالات الصيفية والاستعداد للموسم المقبل.
ومن المقرر أن ينخفض الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد في حالة تجديد تعاقده مع الروخي بلانكوس. واختتم انطوان جريزمان الموسم مع فريق أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، علمًا بأن الدولي الفرنسي جريزمان سجل مع فريق أتلتيكو
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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جريزمان

رقم 7 والعائلة يقربان جريزمان من العملاق الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، اليوم السبت، عن أن نادي مانشستر يونايتد قدم إغراءً جديدا للفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي، ووفقا لإكسبريس، فإن العملاق الإنجليزي يغري جريزمان بالحصول على القميص رقم 7 الذي يفضّله المهاجم الفرنسي منذ أن كان في ريال سوسيداد، خصوصًا أن جريزمان صرح من قبل بأن سبب تفضيله رقم 7 يعود إلى حبه للإنجليزي ديفيد بيكهام، أسطورة مانشستر يونايتد، الذي كان يرتدي نفس الرقم مع الشياطين الحمر.
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راكيتيتش يرحب بانضمام جريزمان إلى برشلونة

بعدما أعلن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان عن رحيله عن صفوف أتليتكو مدريد هذا الصيف، تشير تقارير الصحف الإسبانية إلى أن وجهته المقبلة ستكون الانضمام إلى برشلونة، وهي الخطوة التي يتطلع إليها نجم العملاق الكتالوني الكرواتي إيفان راكيتيتش، وذلك في الوقت الذي تبدو فيه غرف خلع الملابس لا ترحب بخطوة انتقال النجم الفرنسي إلى قلعة الكامب نو بسبب رفضه الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي، إلا أن راكيتيتش يبدو أنه له وجهة نظر تختلف عن زملائه في الفريق، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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رئيس برشلونة السابق يصدم أنطوان جريزمان

أعلن خوان لابورتا رئيس برشلونة السابق، تحفظه على الصفقة المنتظرة للبارسا، بضم الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد، حيث قال لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "أعتقد أن معظم مشجعي برشلونة لا يريدونه (جريزمان)، بالإضافة إلى أن الأسعار التي يتم الحديث عنها مبالغ فيها، وهناك لاعبون آخرون لديهم إمكانات كبيرة يمكنهم القيام بما يمكن أن يفعله جريزمان في برشلونة، ورغم كل ذلك، لا أحب خلق علاقة عداوة معه، لأنه إذا حضر سأحبه وأشجعه مثل كل لاعبي برشلونة".
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رحيل نجوم أتليتكو مدريد يضع سيميوني أمام مهمة شاقة

يعد رحيل أنطوان جريزمان عن أتليتكو مدريد بمثابة أحدث ضربة يتعرض لها الروخيبلانكوس، حيث يعد خامس النجوم الذين يرحلون عن الأتلتي ليوجه ضربة قاضية للنادي، ويضع مدرب الفريق دييجو سيميوني أمام مهمة شاقة لإعادة بناء الفريق من جديد في موسم 2019- 2020، ويبدو أن خط الدفاع هو أكثر خط سيحتاج إلى تدعيم، بعد خسارة أتليتكو لأربع لاعبين هم، لوكاس هيرنانديو ودييجو جودين وخوانفران إضافة إلى فليبي لويز، وبالتالي لن يبقى من خط دفاع أتليتكو الذي توج بلقب الدوري في عام 2014 أي لاعب، ومن المنتظر أن ينضم سانتياجو أرياس إلى الراحلين لرغبة النادي في بيعه،
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