رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري
أخيرًا وبعد طول انتظار خرج اتحاد الكرة ليعلن موقفه الأخير من أزمة الدوري المصري وبطولة كأس مصر مؤكدًا على أن البطولة ستستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية
تحرير:أحمد بركات
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م
اتحاد الكرة
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة.
وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
وجاء نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة مساء اليوم على النحو التالي:
"الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيًّا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي
وجاء نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة مساء اليوم على النحو التالي:
"الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيًّا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القارة المتمثل في استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وهو ما زاد من مسئوليتنا جميعًا، خاصّة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبًا احتجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة.. فضلا عن المشاركات الإفريقية والعربية للأندية المصرية في مختلف المسابقات.
وواصل البيان: "ومع هذا بذل الاتحاد المصري لكرة القدم جهدًا كبيرًا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم".
وتابع البيان: "لكن للاسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة، وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الاخيرة مع كل الأندية".
وأضاف: "لكن المؤكد أيضًا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية دون مجاملة لأي نادِ، حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ونحن نقدر النادي الأهلي كنادِ كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به وبكل مسئولي الأندية ونتفهم جيدًا أسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدوري العام قبل بطولة الأمم وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الأندية وهي بالطبع مطلب كل الأندية ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية، لكن رغبة النادي الأهلي -والتي هي رغبتنا بالأساس- بإنهاء بطولة الدوري قبـل بدء كأس الامم الإفريقية أصبحت تصطدم بالواقع وهو أن الوقت لم يعد سامحًا بذلك، كما أن استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الأندية وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية، والنادي الأهلي -والذي نراهن دائمًا على قيمته ووطنيته في مثل هذه الظروف ومعه كل الأندية المصرية وقبلهم الاتحاد المصري لكرة القدم- يقع عليهم العبء الأكبر في هذا التوقيت الحرج وإعلاء مصلحة الوطن، ويتطلب هذا استكمال مباريات الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية".
وأوضح البيان: "فيما يتعلق بالقيد الإفريقي فإن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من (30 يونيو إلى 5 أغسطس) استنادًا إلى إعادة نهائي دوري الأبطال الإفريقي.. ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم بألا يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولات الإفريقية في الموسم الجديد.. وفي الوقت ذاته فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة.
وأتم البيان: "وفيما يتعلق بتطبيق تقنية حكم الفيديو، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بالفعل في التواصل مع الجهة المسئولة (إيفاب) لبدء الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع بعد الاطلاع على تكاليفه وقدرة الأندية على تحملها وجاهزية الملاعب لتطبيقه.. وسيتم اليوم إعلان مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدوري العام وكأس مصر ومباراة السوبر المصري 2018/ 2019".