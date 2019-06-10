رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أخيرًا وبعد طول انتظار خرج اتحاد الكرة ليعلن موقفه الأخير من أزمة الدوري المصري وبطولة كأس مصر مؤكدًا على أن البطولة ستستكمل بعد كأس الأمم الإفريقية

تحرير:أحمد بركات ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٩ م

اتحاد الكرة

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.

وجاء نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة مساء اليوم على النحو التالي: "الاتحاد المصري لكرة القدم وهو يضطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية، يؤكد على أنه أوضح كثيرًا الظروف الإجبارية التـي جعلت من هذا الموسم استثنائيًّا يستوجب تكاتف كل الجهود لاسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي