رياضة

أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م
منتخب غانا
منتخب غانا
أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
وجاءت قائمة المنتخب الغاني كالتالي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان. خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، جوزيف أتاما. خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه، أفرييه أكوا، أندريه أيو، كريستيان
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب مدغشقر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مدغشقر بقيادة نيكولاس دوبو قائمة الفريق استعدادُا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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استعدادا لأمم إفريقيا.. أزمة في معسكر جنوب إفريقيا

شهد معسكر منتخب جنوب إفريقيا حادثة غريبة، خلال تحضيراته لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بداية من الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري وحتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل، حيث اختفى ريفالدو كويتزي لاعب فريق صن داونز، عن معسكر منتخب "البافانا بافانا"، دون معلومة لدى مسؤولي المنتخب، وكذلك المدرب الإنجليزي ستيوارت باكستر عن مكان وجوده، ووفقًا لما نشرته صحف جنوب إفريقيا، فإن اللاعب تقدم بطلب لمدربه من أجل التغيب ليوم واحد لزيارة والدته المريضة، لكنه ذهب دون رجعة منذ 4 أيام.
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جيان على رأس قائمة غانا لأمم إفريقيا وغياب أنطوي

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن القائمة الأولية للفريق التي ستدخل معسكر إعداد استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وشهدت القائمة غياب جون أنطوي مهاجم مصر المقاصة، الذي تم ترشيحه بقوة في الأيام الماضية من أجل الانضمام للفريق، وسيخوض النجوم السوداء مباراتين من أجل الاستعداد للبطولة أمام ناميبيا، وجنوب إفريقيا.
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