أمم إفريقيا.. جيان والأخوان على رأس قائمة غانا

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ م

منتخب غانا

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا الأول لكرة القدم، عن قائمة الفريق استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.

وجاءت قائمة المنتخب الغاني كالتالي: حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري، لورانس أتي زيجي، وفيليكس أنان. خط الدفاع: جون بوي، آندي ييادوم، عبدالرحمن بابا، لومور أجبينينو، قاسم نوهو، جوناثان مينساه، جوزيف أيدو، جوزيف أتاما. خط الوسط: مبارك واكاسو، توماس بارتي، كوادو أسامواه، أفرييه أكوا، أندريه أيو، كريستيان