محمد إمام مع أحمد السقا: هوجان بيمسي على ولد الغلابة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة له مع النجم أحمد السقا، مساء اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب معلقًا عليها: "اللي كسر الدنيا زينا هنقوله يا عمنا.. هوجان بيمسي على ولد الغلابة". وقد بدا أن الفنانين في إحدى صالات الجيم، وقد حازت الصورة إعجاب جمهور الفنانين، الذين دعوهما إلى المشاركة معًا في عمل درامي مقبل، حيث سبق وقدما معًا مسلسل "خطوط حمراء"، والذي أذيع في رمضان 2012، وقد حقق مشاهدات جيدة في وقتها، ولم يكرر النجمان تعاونهما بعدها.

"إمام" أراد من خلال تعليقه أن يشير إلى النجاح الذي حققه مسلسله "هوجان"، وأيضًا مسلسل "ولد الغلابة" لـ"السقا"، اللذان عرضا خلال رمضان الماضي. "هوجان" من بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل. تدور أحداث المسلسل حول الشاب