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محمد إمام مع أحمد السقا: هوجان بيمسي على ولد الغلابة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
محمد إمام
محمد إمام
نشر الفنان محمد إمام صورة له مع النجم أحمد السقا، مساء اليوم الاثنين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتب معلقًا عليها: "اللي كسر الدنيا زينا هنقوله يا عمنا.. هوجان بيمسي على ولد الغلابة". وقد بدا أن الفنانين في إحدى صالات الجيم، وقد حازت الصورة إعجاب جمهور الفنانين، الذين دعوهما إلى المشاركة معًا في عمل درامي مقبل، حيث سبق وقدما معًا مسلسل "خطوط حمراء"، والذي أذيع في رمضان 2012، وقد حقق مشاهدات جيدة في وقتها، ولم يكرر النجمان تعاونهما بعدها.
"إمام" أراد من خلال تعليقه أن يشير إلى النجاح الذي حققه مسلسله "هوجان"، وأيضًا مسلسل "ولد الغلابة" لـ"السقا"، اللذان عرضا خلال رمضان الماضي. "هوجان" من بطولة محمد إمام، صلاح عبدالله، ميرنا نور الدين، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل. تدور أحداث المسلسل حول الشاب
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«الموسيقيين» تكشف سبب إلغاء قرار وقف شيرين عن الغناء

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أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

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كريم محمود عبدالعزيز.. والده الذي علمه السحر

«هذا الشبل من ذاك الأسد».. المثل الشعبي المتداول بيننا ونردده دائما حينما نجد أن الطفل الصغير أصبح مثل أبيه فى الشبه والطباع والتصرفات وغيرها من التفاصيل التي تجعلنا فى بعض الأحيان نشعر لوهلة أننا أمام شخصية واحدة وليس اثنتين، وهذا المثل ينطبق على كريم نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، الذى يعد مفاجأة الموسم الدرامي الحالي لعام 2019، بكل المقاييس فى دور (لطفى الحراق) البلطجى الذى يخفى ضعفه خلف فرض سيطرته على صديقه (حورس) الذى يلعب دوره أوس أوس فى مسلسل «هوجان»، وهي الشخصية التي وقع فى غرامها المشاهد من أول مشهد.
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