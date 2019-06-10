لاعب برشلونة في النصر الإماراتي (فيديو)

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

راكيتيتش

قام الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، بزيارة مقر نادي النصر الإماراتي، اليوم الإثنين، حيث نشر نادي النصر الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو وصورًا مع راكيتيتش، وكتب ”أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي يتبادل مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قميصي النصر وبرشلونة، وحضر الاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر“، حيث حرص إيفان راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، على زيارة نادي النصر، خلال تواجده في مدينة دبي.

وشارك راكيتيتش مع برشلونة في التتويج ببطولة الدوري الإسباني للموسم 2018- 2019، ووصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وخسر 1- 2 أمام فالنسيا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. سعادة أحمد هاشم خوري ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يتبادل مع النجم الكرواتي @ivanrakitic قميصي النصر و @FCBarcelona ، حضر الاستقبال