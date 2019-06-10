رياضة

لاعب برشلونة في النصر الإماراتي (فيديو)

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
راكيتيتش
راكيتيتش
قام الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم فريق نادي برشلونة الإسباني، بزيارة مقر نادي النصر الإماراتي، اليوم الإثنين، حيث نشر نادي النصر الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ مقطع فيديو وصورًا مع راكيتيتش، وكتب ”أحمد هاشم خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي يتبادل مع النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش قميصي النصر وبرشلونة، وحضر الاستقبال رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي النصر“، حيث حرص إيفان راكيتيتش، البالغ من العمر 31 عامًا، على زيارة نادي النصر، خلال تواجده في مدينة دبي.
وشارك راكيتيتش مع برشلونة في التتويج ببطولة الدوري الإسباني للموسم 2018- 2019، ووصل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، وخسر 1- 2 أمام فالنسيا، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. سعادة أحمد هاشم خوري ، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، يتبادل مع النجم الكرواتي @ivanrakitic قميصي النصر و @FCBarcelona ، حضر الاستقبال
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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تشافي: بدون استحواذ لن يتوج برشلونة بدوري الأبطال

قال نجم برشلونة السابق تشافي، إن البرسا بحاجة للعودة إلى الاستحواذ على الكرة من جديد، من أجل العودة لفرض الهيمنة على البطولات من جديد، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا. وأضاف تشافي في هذا الشأن: "أرى أن برشلونة بحاجة إلى السيطرة على المباريات مرة أخرى، وإلا سيكون من المستحيل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا. هذا ما يقوله التاريخ عندما توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى وعندما توج الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا من خلال الهيمنة على المباريات".
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مدربون تعرضوا للانتقادات بعد التتويج بالدوري

يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأساسي لكل الأندية الكبرى، وهي البطولة التي تسببت في انتقاد الكثير من المدربين هذا الموسم على الرغم من تتويجهم بلقب الدوريات المحلية، فأندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هيمنت على دورياتهم، لكنهم لم يحظوا بالإشادة التي يستحقونها بسبب دوري الأبطال، فماسيمليانو أليجري سيرحل عن يوفنتوس على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 5 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، إلا أنه لم يتوج بلقب دوري الأبطال مع اليوفي.
جريزمان

هل ينجح جريزمان في تهدئة الأجواء مع برشلونة؟

إذا انضم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة هذا الصيف، فلن يكون من السهل عليه كسب قلب الإدارة واللاعبين والجماهير. رفض النجم الفرنسي الانضمام إلى البرسا العام الماضي، بعدما اتخذ قراره بإصدار فيلم وثائقي، والآن أعلن جريزمان الرحيل عن الروخيبلانكوس، ويبدو أن برشلونة هي وجهته الأقرب. وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن برشلونة ضم جريزمان بالفعل لمدة 5 سنوات، مقابل حصوله على 17 مليون يورو سنويا، إلا أن البرسا لم يعلن عن شيء ولم يتم توقيع أي عقود، ولم يتم التوصل لأي اتفاق رسميا.
ميسي‎

ميسي يتسلم الوسام الأرفع في كتالونيا

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسام القديس سانت جورج، وهو أعلى وسام يتم منحه في إقليم كتالونيا، ذلك الوسام الذي سبق أن حصل عليه 28 شخصًا من قبل و15 مؤسسة في برشلونة، وبات ميسي آخر المكرمين بهذا الوسام الذي ظهر للمرة الأولى في عام 1981، ويعد أرفع تكريم تقدمه الحكومة الكتالونية لأي شخص أو أي مؤسسة. وحضر النجم الأرجنتيني الحفل، أمس، لتسلُّم ذلك الوسام إلى جانب كل من رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، ونائبه جوردي ميستري، وتم ترشيح برشلونة من قبل النادي لتسلم تلك الجائزة، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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