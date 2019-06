أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو للصحفيين بعد وصوله إلى المكان إن الحريق اندلع جراء سقوط المروحية على سقف المبنى، مضيفا أن "الناس الذين كانوا داخل المبنى لحظة الحادث قالوا إنهم شعروا بأن المبنى يهتز".

وأكد أن لا أحد أصيب بأذى ممن كانوا في المبنى.



I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.