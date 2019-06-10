أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

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في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.

وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو للصحفيين بعد وصوله إلى المكان إن الحريق اندلع جراء سقوط المروحية على سقف المبنى، مضيفا أن "الناس الذين كانوا داخل المبنى لحظة الحادث قالوا إنهم شعروا بأن المبنى يهتز".وأكد أن لا أحد أصيب بأذى ممن كانوا في المبنى. I have