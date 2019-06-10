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أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م
ترامب
ترامب
في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
وطلبت الشرطة من المواطنين الابتعاد عن المنطقة.وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو للصحفيين بعد وصوله إلى المكان إن الحريق اندلع جراء سقوط المروحية على سقف المبنى، مضيفا أن "الناس الذين كانوا داخل المبنى لحظة الحادث قالوا إنهم شعروا بأن المبنى يهتز".وأكد أن لا أحد أصيب بأذى ممن كانوا في المبنى. I have
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اصتدام-طائرة

اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
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انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.
ديفيد-فريدمان

انقسام أمريكي حول ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية

منذ عام 1947، وحتى أيامنا هذه، بنت إسرائيل دولتها على عمليات الاستيلاء غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية، وتوسعتها، هذه الخطوات غالبا ما كانت تحظى بدعم دولي بوجه عام وأمريكي بشكل خاص، والآن، أشار مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، إلى أن الولايات المتحدة سترحب بخطة إسرائيل التي أعلنت عنها في وقت سابق، المتعلقة بضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يعد خرقا للقانون الدولي، مما أغضب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
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وزير-الخارجية-الأميركي-مايك-بومبيو

أمريكا: مستعدون للتفاوض مع إيران بـ12 شرطًا

أعلنت الخارجية الأمريكية، استعدادها للتفاوض مع إيران إذا وافقت على 12 شرطًا، مؤكدة أن واشنطن ستبقي على حملة الضغط القصوى على طهران، بحسب "العربية. نت". واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران. وقال ترامب، "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي".
جاريد كوشنر

كوشنر يزور الشرق الأوسط للترويج لـ«صفقة القرن»

قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض، يقود وفدا أمريكيا في جولة تشمل عدة محطات في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع، لحشد التأييد لورشة عمل ستقام، في أواخر يونيو المقبل، وتهدف إلى مساعدة الفلسطينيين. وبدأ كوشنر وجيسون جرينبلات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، والممثل الأمريكي الخاص لإيران برايان هوك، ومساعد كوشنر آبي بركويتس، جولتهم في الرباط ومن المقرر أن يسافروا إلى عمان والقدس وأن يصلوا إسرائيل، بعد غد الخميس.
هواوى-وجوجل

كيف سيتأثر العالم بصراع الصين وأمريكا التكنولوجي؟

تواجه الأوساط التكنولوجية العالمية العديد من الأزمات في الوقت الحالي، إلا أن ما قد تعانيه بالمستقبل القريب من وطأة انقسام الشركات العالمية في موافقها بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، والذي وصلت آثاره إلى المجالات التقنية مؤخرًا. وفي حال أجبرت التوترات المستمرة بين بكين وواشنطن الشركات على تطوير مجموعتين مختلفتين من التقنيات - واحدة للصين ودولها المنحازة والأخرى لبقية العالم - فسيكون ذلك بمثابة خبر سيئ للجميع، وبالأخص الشركات متعددة الجنسيات التي تراهن على الاقتصاد التكنولوجي بالوقت الحالي.
حسن-روحانى

في أول رد رسمي.. إيران تحرج ترامب وترفض عرضه الجديد

في أول رد رسمي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران إلى الحوار وتأكيده الحفاظ على استقارار السلطة في طهران مع الإشارة إلى إمكانية التوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، لإنهاء الأزمة الراهنة، قال عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بعد 24 ساعة من تصريحات ترامب، إن طهران لا ترى مجالا أو أي فرصة لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما نقلته "رويترز" عن وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري.
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