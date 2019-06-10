أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ م

مجلس الأهلي

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.

وقال مرجان في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الأهلي سيواصل خطواته في التصعيد بشكل قانوني وسيلجأ للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية". وأضاف مرجان: "نحترم بيان اتحاد الكرة ومسؤولو الاتحاد لكن الأهلي يسعى دائما للحفاظ على حقوقه ولا يتراجع في قراراته". وأتم: "لن نلجأ لوسائل الإعلام للصراخ من