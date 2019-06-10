رياضة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
مواعيد مباريات الدوري الجونة × الزمالك يوم الثلاثاء 23-7-2019، في الثامنة مساءً على ملعب الجونة. الزمالك × الإسماعيلي، يوم الجمعة 26-7-2019، في الثامنة مساء، على ملعب استاد بتروسبورت. المقاولون العرب × الأهلي، تقام يوم الجمعة 26 -7-2019، في الثامنة مساء على ملعب استاد برج العرب الأهلي
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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هل سهر لاعبو المنتخب الأوليمبي مع راقصة؟الجبلاية ترد

حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.
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جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
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رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".
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أجيري يرفض طلب اتحاد الكرة لحل أزمة الأهلي

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، رفض التفريط في محمود عبدالرحيم (جنش)، حارس مرمى الفراعنة، وتركه لفريق الزمالك من أجل استكمال بطولة الدوري الممتاز بدون الدوليين، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، تمسك ببقاء كل اللاعبين في المعسكر، الذي يخوضه المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الشهر الجاري، رافضًا فكرة الاستغناء عن أي لاعب يتواجد في معسكر الفريق.
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تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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