تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ م

اتحاد الكرة

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.

مواعيد مباريات الدوري الجونة × الزمالك يوم الثلاثاء 23-7-2019، في الثامنة مساءً على ملعب الجونة. الزمالك × الإسماعيلي، يوم الجمعة 26-7-2019، في الثامنة مساء، على ملعب استاد بتروسبورت. المقاولون العرب × الأهلي، تقام يوم الجمعة 26 -7-2019، في الثامنة مساء على ملعب استاد برج العرب الأهلي