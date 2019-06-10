ياسر جلال:فتحي عبدالوهاب وصل لمرحلة عجيبة من التمثيل

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

فتحي عبدالوهاب

أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، والذي عرض في رمضان الماضي، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو يحب مهنته ويحب الفن، ولا يفكر أبدًا في مساحة الدور الذي يقدمه. "جلال" أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مشاهدة الأعمال الفنية فى حد ذاتها "متعة"، موضحًا أنه كان يستمتع عندما يرى مشاهد الفنانة حنان مطاوع والفنان فتحى عبدالوهاب، أكثر من مشاهده، معقبًا: "بستنى مشاهدهم أكتر ما بستنى المشاهد بتاعتى".

وأكمل: "الأداء التمثيلى لحظة إبداع تخرج من الممثل فى قمة الصعوبة، وتكون من المحظوظين عندما ترى ذلك وتعيشه وتندمج معه كمشاهد، أنا بندمج مع التمثيل كمشاهد وبنسى إنى محترف، وأى مشهد حلو ألاقى نفسى اتخطفت ودخلت جوه العمل الفنى". وأشار إلى أن الفنان فتحى عبدالوهاب وصل لمرحة من التمثيل يتعجب لها، مردفًا أن