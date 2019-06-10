مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

هازارد

تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.

وأضاف مدرب بلجيكا قائلًا : "هازارد في الملعب غير متوازن دائمًا ، لديه قوة في الجزء السفلي من الجسم يسمح له بالخروج بالكرة يمينًا أو يسارًا ...هو قصير جدًا ويساعده هذا على الخروج من المواقف الفردية التي لا يستطيع اللاعبون الآخرون التعامل معها". وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي