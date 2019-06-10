رياضة

مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م
هازارد
هازارد
تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.
وأضاف مدرب بلجيكا قائلًا : "هازارد في الملعب غير متوازن دائمًا ، لديه قوة في الجزء السفلي من الجسم يسمح له بالخروج بالكرة يمينًا أو يسارًا ...هو قصير جدًا ويساعده هذا على الخروج من المواقف الفردية التي لا يستطيع اللاعبون الآخرون التعامل معها". وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي
اقرأ المزيد
شيكابالا 1) (2)

ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
الاهلى- الزمالك

ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
راموس‎

إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.
اقرأ المزيد من الأخبار
إيدين-هازارد

ريال مدريد يوافق على شرط هازارد ويجعله الأعلى أجرًا

اشترط النجم البلجيكي إيدين هازارد على ريال مدريد أن يصبح اللاعب الأعلى أجرًا كي ينتقل إلى صفوف الفريق الملكي، وهو ما وافقت عليه إدارة المرينجي قبل إعلان إتمام الصفقة رسميا أمس، وذلك بحسب صحيفة "إيفننج ستاندارد". وكان هازارد يتقاضى مع تشيلسي أجرًا أسبوعيا يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني، وسيتقاضى مع ريال مدريد 450 ألف يورو، ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في صفوف الفريق، إذ سيحصل على 22 مليون يورو سنويا، مقابل حصول النجم الويلزي جاريث بيل على 17 مليون يورو سنويا.
ماوريسيو-ساري (2)

تشيلسي يستعد للسماح لساري بالرحيل إلى يوفنتوس

أشار موقع "سكاي سبورتس" البريطاني إلى اقتراب تشيلسي من السماح لمدربه الإيطالي ماوريسيو ساري بالرحيل الأسبوع المقبل، كي يتولى تدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعدما أخبر ساري إدارة تشيلسي برغبته في العودة إلى إيطاليا بعد موسم واحد فقط قضاه على رأس القيادة الفنية للبلوز، ليؤكد تشيلسي أنه لن يقف أمام رغبته، وتتبقى في عقد ساري البالغ من العمر 60 عامًا، سنة واحدة مع وجود بند يتيح لتشيلسي التمديد لعام إضافي، إلا أن ساري لا يشعر بالراحة في العمل والعيش في إنجلترا، كما لا يتمتع بعلاقة طيبة مع صناع القرار في الفريق اللندني.
هازارد (3)

هازارد يودع جماهير تشيلسي برسالة عاطفية

كتب النجم البلجيكي إيدين هازارد رسالة وداعية لجماهير تشيلسي، عقب انتقاله أمس إلى ريال مدريد الإسباني، قال خلالها: "الكل يعرف الآن أنني سأنضم إلى ريال مدريد، وليس سرا أن اللعب هناك كان حلمي منذ طفولتي، حاولت قدر الإمكان ألا أشتت نفسي أو الفريق خلال فترة التكهنات الماضية، خاصة في آخر 6 أشهر، والآن توصل الناديان إلى اتفاق، وآمل في أن يتفهم الجميع رغبتي في بداية فصل جديد وتحقيق حلمي، الرحيل عن تشيلسي كان القرار الأصعب في مسيرتي حتى تلك اللحظة، أحب كل لحظة هناك ولم أتخيل في لحظة أني سأرحل عن الفريق الذي انضممت إليه في عمر 21 عامًا".
منتخب-بلجيكا

كورتوا ومدرب بلجيكا يرحبان بهازارد في ريال مدريد

رحب الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا بوصول النجم البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، وذلك بعد أن لعب الثنائي معًا في صفوف تشيلسي كما يلعبان معًا أيضًا في صفوف المنتخب البلجيكي، ورحل كورتوا الصيف الماضي إلى الفريق الملكي، ليلحق به هازارد هذا الصيف في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وغرد كورتوا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا: "مرحبًا بك في النادي الأفضل بالعالم"، ويوجد الثنائي حاليا مع المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمواجهة كازخستان اليوم ومواجهة أسكتلندا يوم الثلاثاء المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org