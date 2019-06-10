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كريم عبدالعزيز يروج لتريلر «الفيل الأزرق2» بالألغاز

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
الفيل الأزرق 2
الفيل الأزرق 2
شارك الفنان كريم عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا محيرًا بعض الشيء لتشويق جمهوره لمشاهدة الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلمه الفيل الأزرق، حيث كتب: "حل أي لغز دايمًا بيكون عند دكتور يحيى راشد، استنوا بكرة الثلاثاء الساعة الرابعة و26 دقيقة عصرًا.. لا تخافوا، لكن احذروا الفيل الأزرق 2"، كما نشر أيضًا صورة لوجه مبتسم وبجواره موعد طرح "التريلر". وقد أبدى الجمهور تفاعلا كبيرًا مع المنشور، مؤكدين انتظارهم طرح الفيلم.
الجزء الأول من الفيلم يرصد حياة طبيب نفسي يُدعى يحيى راشد (كريم عبدالعزيز)، يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية، فبعد غياب لمدة 5 سنوات، عاد مجددًا للعمل في مستشفى العباسية، حيث يقرر البدء بشكل مختلف، لكن حين يُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يصدم عندما يعلم أن هذا المريض هو صديقه القديم الدكتور
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
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ولاد-رزق

الإعلان الأول لـ«ولاد رزق 2»: ظهور الصاوي وباسم سمرة

طرح صناع فيلم "ولاد رزق"، الإعلان التشويقي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي من المقرر طرحه في دور العرض في موسم عيد الأضحى. ويظهر في الإعلان "ولاد رزق" الأربعة: أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم، وصديقهم أحمد داوود، وهم يواصلون جرائمهم، بالإضافة إلى الضابط محمد ممدوح، والنجمين خالد الصاوي وباسم سمرة اللذين انضما لأسرة الفيلم في الجزء الثاني. ويظهر "رضا" الذي يُجسده أحمد عز، مخاطبا أشقاءه الثلاثة: "عينينا على بعض، وضهرنا في ضهر بعض، وتغور الفلوس قدام أذية أي حد فينا، لأن إحنا مش ولاد باكينام، إحنا ولاد رزق".
أمير-كرارة-وبيتر-ميمى

أول تعليق لأمير كرارة عن نجاح كازابلانكا: الجاي أحلى

أعرب النجم أمير كرارة عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد "كازابلانكا" في دور العرض السينمائي وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. ونشر أمير كرارة صورة له مع مخرج الفيلم بيتر ميمي، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلّقًا: "كابيتانو السينما المصرية المخرج الجامد بيتر ميمي، ثلاثة كلبش، وواحد حرب كرموز، وواحد كازابلانكا، ولسه العاركة شغالة واللي جاي أحلى، ألف حمد وشكر ليك يا رب".
زي-الشمس (1)

صفحة «زي الشمس»: هذا تفسير نهاية المسلسل

بعد الجدل الذى أثير حول نهاية مسلسل «زي الشمس»، خرجت صفحة غير موثقة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وشرحت النهاية للجمهور، وكتبت: «توضيح.. في مشاهد كتيرة متشالة من الحلقة، يعني باختصار الناس اللي مش فاهمة، جمال هيطلع براءة وشهيرة تتعدم وعمر رمى نفسه في النيل لما أخد الموبايل، وكارما بقت شبه أمها في كل حاجة، ومشهد مصطفى وفريدة ده لما فريدة راحت لندن، ويوسف ابن مصطفى ومفيش جزء تاني». وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل زى الشمس التى كان ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر للتعرف على قاتل فريدة، قد شهدت ذروة الأحداث.
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محاولات فاشلة.. لماذا مُنعت حلقة ياسمين الخطيب مع رامز؟

كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن السبب الحقيقي وراء عدم عرض حلقتها في برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على mbc مصر، وكتبت عبر صفحتها على «إنستجرام»: «حلقتي مع رامز جلال اتضح أن فيها مشكلة في الصوت (عطل في المايك طول فترة وجودي في المركب)، والناس مشكورين عملوا محاولات مُضنية لعلاجها وإذاعتها وفشلوا". وأضافت: "الحمد لله حمداً كثيراً مباركاً إنها باظت عشان 90% منها كان "تيت.. تيت"، والأهم إن شكلي بالشعر المبلول والعيون الزرقاء والكحل السايح، كان نسخة من "أندر تيكر"، وإنتم كنتم هاتهروني كوميكس!".
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