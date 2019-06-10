كريم عبدالعزيز يروج لتريلر «الفيل الأزرق2» بالألغاز

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

الفيل الأزرق 2

شارك الفنان كريم عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا محيرًا بعض الشيء لتشويق جمهوره لمشاهدة الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلمه الفيل الأزرق، حيث كتب: "حل أي لغز دايمًا بيكون عند دكتور يحيى راشد، استنوا بكرة الثلاثاء الساعة الرابعة و26 دقيقة عصرًا.. لا تخافوا، لكن احذروا الفيل الأزرق 2"، كما نشر أيضًا صورة لوجه مبتسم وبجواره موعد طرح "التريلر". وقد أبدى الجمهور تفاعلا كبيرًا مع المنشور، مؤكدين انتظارهم طرح الفيلم.

الجزء الأول من الفيلم يرصد حياة طبيب نفسي يُدعى يحيى راشد (كريم عبدالعزيز)، يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية، فبعد غياب لمدة 5 سنوات، عاد مجددًا للعمل في مستشفى العباسية، حيث يقرر البدء بشكل مختلف، لكن حين يُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يصدم عندما يعلم أن هذا المريض هو صديقه القديم الدكتور