الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

الأهلي والزمالك

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.

وأعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات مسابقتي الدوري المتبقية وكأس مصر وجاءت على النحو التالي: الجونة والزمالك الثلاثاء 23- يوليو، في الثامنة مساءً على ملعب الجونة. الزمالك والإسماعيلي، الجمعة 26- يوليو في الثامنة مساء، على ملعب استاد بتروسبورت. المقاولون العرب والأهلي، الجمعة 26 يوليو في الثامنة مساء