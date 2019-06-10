حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

حنان مطاوع

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل "لمس أكتاف"، مضيفة: "أنا مش مستعجلة على البطولة المطلقة، وأهم حاجة الناس تقول عاوزين مين". وخلال البرنامج أيضًا، أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة