رياضة

إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
راموس
راموس
اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.
وفي الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لإسبانيا وسجلها هذه المرة ألفارو موراتا، في حين جاء الهدف الثالث عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 87 من تسديدة قوية. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب السويد عند 7 نقاط في المركز
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شيكابالا 1) (2)

ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
الاهلى- الزمالك

ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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قبل لقاء السويد.. ماذا تفعل إسبانيا على البيرنابيو؟

يحتضن استاد سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد، لقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره السويدي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 8:45 مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات يورو 2020

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ستكون إسبانيا أبرز المنتخبات التي ستظهر اليوم، عندما تستقبل السويد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 8:45 مساء، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
رونالدو-البرتغال

الموعد والقناة الناقلة لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب «الدراجاو»، الذي يستضيف نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية الذي سيجمع بين صاحب الأرض البرتغال، وغريمتها هولندا، حيث تمكنت البرتغال من الوصول إلى ثاني نهائي كبير لها في غضون 3 أعوام، بعد تتويجها بلقب يورو 2016، في الوقت الذي لم تصل فيه قبل ذلك سوى لمباراة نهائية واحدة طوال تاريخها في يورو 2004، أما هولندا فتخوض أول نهائي منذ نهائي مونديال 2010 الذي خسرته أمام إسبانيا، وخسر الطواحين 3 نهائيات من آخر 4 نهائيات خاضوها، ولم يتوجوا سوى بلقب يورو 1988.
لوكا-يوفيتش‎

رسميًا.. ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الهجومية

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب الصربي لوكا يوفيتش صاحب الـ21 عامًا، ومهاجم فريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، وذلك من خلال بيان صحفي عبر موقعه الرسمي، وذلك لتدعيم النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ذكر البيان أن تعاقده مع الفريق يمتد لمدة 5 سنوات إلى 2025، بعد تدخل مسئولي النادي الإسباني للحصول على توقيع اللاعب، وذلك بعد رغبة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق من تدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة في خط الهجوم.
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