إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

راموس

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.

وفي الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لإسبانيا وسجلها هذه المرة ألفارو موراتا، في حين جاء الهدف الثالث عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 87 من تسديدة قوية. بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 12 نقطة في المركز الأول في المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد منتخب السويد عند 7 نقاط في المركز