إنتاجها كثير واسمها «اللمبوكة».. ماذا تعرف عن سمكة صلاح؟

تحرير:محمد فتحي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

محمد صلاح يصطاد سمكة اللمبوكة

استعرض النجم محمد صلاح، هداف المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، مساء الإثنين، مهارة جديدة، وهي صيد الأسماك، خلال رحلته الحالية بالجونة، إذ نشر «صلاح» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عددا من الصور له وهو يمسك سمكة ضخمة نجح في اصطيادها خلال رحلة الصيد، معبرًا عن سعادته بها وسط احتفاء من متابعيه في التعليقات. «التحرير» خاضت تجربة البحث عن نوع السمكة بعد أن ظهر بها صلاح، التي تبين أنها تسمى سمكة «اللمبوكة أو الحصان»، ويبلغ طولها 210 سنتيمترات، كما يبلغ وزنها 40 كيلوجرامات، والسن 4 سنوات.

وتعيش سمكة اللمبوكة أو الحصان في بيئة طبيعة، وتستوطن في المحيطات والمناطق المدارية، والبحار بنسبة أقل حتى عمق 85 مترا. أما عن أهمية السمكة الاقتصادية، فلها أهمية كبرى للمصايد، وأحواض المتاحف المائية، ورياضة الصيد، وتعد مرتفعة السعر نسبيا، ولها مصداقية تجارية. كما أنها عالية التكاثر ويتضاعف تعدادها