فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

مبابي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أن الدولي الفرنسي كليان مبابي لا يريد البقاء مع فريق باريس سان جيرمان لأنه يحلم بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي. وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في وقت سابق عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه. جاء