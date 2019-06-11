رياضة

فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
مبابي
مبابي
كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وذكرت الصحيفة أن الدولي الفرنسي كليان مبابي لا يريد البقاء مع فريق باريس سان جيرمان لأنه يحلم بالانتقال إلى صفوف النادي الملكي. وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في وقت سابق عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه. جاء
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نجم بيراميدز: وقعت للأهلي.. وأتعجب من موقف حسام حسن

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باريس-سان-جيرمان

توخيل يلمح إلى إمكانية رحيل نيمار ومبابي

لم يستبعد الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة بنادي باريس سان جيرمان، إمكانية رحيل نجمي الفريق، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في الصيف المقبل. وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، اليوم الخميس، إن كرة القدم تحتمل أي مفاجآت، وبالتالي رحيل نيمار ومبابي وارد، كحال ما يحدث في سوق انتقالات اللاعبين، متمًا: «لكنني بالطبع كمدرب أتمنى بقاءهما مع الفريق». وتابع: «في حال رحيل، فمن المؤكد أن النادي سيبحث عن البدائل وسيجدها، وهذا لا يقلل من العلاقة الجيدة التي تجمعني بكلا اللاعبين والاحترام بيننا».
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باريس يقطع الطريق على ريال مدريد ويتمسك بنجم الفريق

بعد أن أثيرت الشكوك حول مستقبله مع النادي العاصمي، أصدر باريس سان جيرمان بيانًا رسميًا مساء اليوم الإثنين، أعلن خلاله بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، ليغلق الباب أمام الشائعات التي ربطت رحيل اللاعب المتوج بجائزتي أفضل لاعب، وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي، بعد تألقه اللافت للنظر، ودوره في تتويج فريقه ببطولة الدوري، حيث ساهم في 41 هدفًا، سجل 32 تصدر بها هدافي المسابقة، وصنع 9، وهو ما جعل ريال مدريد يدخل في مفاوضات لخطف الموهبة الفرنسية.
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مبابي يلمح بالرحيل عن باريس سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي على تفكيره في مستقبله مع فريقه باريس سان جيرمان وعلى تطلعه لأي مشروعات جديدة مع فرق أخرى ترغب في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الشهر المقبل، وتوج مبابي أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي هذا الموسم 2018- 2019، كما توج أيضًا بجائزة أفضل لاعب واعد، وقال مبابي أثناء تلقيه الجائزة من ديديه دروجبا: "هذه لحظة هامة للغاية بالنسبة لي، وصلت إلى نقطة محورية في مسيرتي، اكتشفت الكثير هنا، وأشعر بأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية".
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