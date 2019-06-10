رياضة

ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
مجلس الأهلي قرر عدم استكماله بطولة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية إلى ما بعد بطولة إفريقيا 2019، قبل أن يعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين عن عدم استكمال المسابقة المحلية، قبل انطلاق منافسات «الكان». ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟ لوائح اتحاد الكرة تنص على أنه في حال انسحاب
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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جلسة بين الوزير والخطيب وأبو ريدة لحل أزمة الدوري

علمت «التحرير» أن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، غادر مقر الجبلاية بالجزيرة، بعد الاجتماع الطارئ، الذي عقد اليوم الأحد للرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وعدم توفير العدالة بين الأندية، لحضور اجتماع وزير الرياضة ومحمود الخطيب رئيس الأهلي، لمناقشة أزمة الدوري، وحرص أبو ريدة على حضور الاجتماع لمتابعة الموقف والتوصل إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.
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رئيس الزمالك عن اللعب بدون الدوليين: في المشمش

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اقتراحات اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا تمسك ناديه بموقفه الذي لن يتراجع عنه مهما كانت الضغوط، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الأحد، قائلا: "أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، يبحث عن مخرج لمحمود الخطيب بعدما هدد بالانسحاب من الدوري؛ الأمر الذي قد يضع الدولة في حرج بالغ قبل بطولة مهمة مثل أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.. لو الخطيب مش عجبه فعليه أن ينسحب".
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تكافؤ الفرص ليس السبب.. لماذا انتفض الأهلي فجأة؟

فجأة استيقظت إدارة الكرة بالنادي الأهلي من سباتها العميق، وقررت أن تنتفض عقب تعثر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وتعادله مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكليهما، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء على استاد برج العرب، ما ساهم في خسارة الأهلي نقطتين ثمينتين في المنافسة على الفوز بلقب الدوري، وعقد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والمشرف على الكرة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة اجتماعًا أمس الخميس بهدف التشاور حول موقف النادي من مواعيد المباريات المتبقية من بطولة الدوري، والتي أعلن عنها اتحاد الكرة مؤخرًا.
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