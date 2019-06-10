ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

الأهلي والزمالك

بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.

مجلس الأهلي قرر عدم استكماله بطولة الدوري في حال تأجيل المباريات المتبقية إلى ما بعد بطولة إفريقيا 2019، قبل أن يعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الإثنين عن عدم استكمال المسابقة المحلية، قبل انطلاق منافسات «الكان». ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟ لوائح اتحاد الكرة تنص على أنه في حال انسحاب