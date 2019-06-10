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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
فتحي عبد الوهاب
فتحي عبد الوهاب
كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
وأوضح فتحي عبدالوهاب، أن الشخصيات فى مسلسل "لمس أكتاف"، من الواقع، مقدمًا الشكر لمؤلف ومخرج المسلسل على ذلك. وخلال البرنامج أيضًا، أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو
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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
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حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".
فتحى-عبد-الوهاب-من-مسلسل-ياسر-جلال (2)

ياسر جلال:فتحي عبدالوهاب وصل لمرحلة عجيبة من التمثيل

أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، والذي عرض في رمضان الماضي، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو يحب مهنته ويحب الفن، ولا يفكر أبدًا في مساحة الدور الذي يقدمه. "جلال" أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مشاهدة الأعمال الفنية فى حد ذاتها "متعة"، موضحًا أنه كان يستمتع عندما يرى مشاهد الفنانة حنان مطاوع والفنان فتحى عبدالوهاب، أكثر من مشاهده، معقبًا: "بستنى مشاهدهم أكتر ما بستنى المشاهد بتاعتى".
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حنان-مطاوع-05

حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".
فتحى-عبد-الوهاب-من-مسلسل-ياسر-جلال (2)

ياسر جلال:فتحي عبدالوهاب وصل لمرحلة عجيبة من التمثيل

أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، والذي عرض في رمضان الماضي، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو يحب مهنته ويحب الفن، ولا يفكر أبدًا في مساحة الدور الذي يقدمه. "جلال" أضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن مشاهدة الأعمال الفنية فى حد ذاتها "متعة"، موضحًا أنه كان يستمتع عندما يرى مشاهد الفنانة حنان مطاوع والفنان فتحى عبدالوهاب، أكثر من مشاهده، معقبًا: "بستنى مشاهدهم أكتر ما بستنى المشاهد بتاعتى".
حنان-مطاوع-في مسلسل-لمس-اكتاف (3)

«لمس أكتاف» (29).. الإيقاع بحمزة وصدفة تقتل عايدة

شهدت الحلقة 29 من مسلسل لمس أكتاف، تمكن أدهم (ياسر جلال) من الإيقاع بحمزة (فتحي عبد الوهاب)، بعدما اكتشف أن شحنة المخدارات (2 طن هيروين)، ستدخل مصر عن طريق شركة وصفقة هو وقع على أوراقها، وساعدت عايدة (حنان مطاوع)، أدهم بعد أن أخبرته على مكان الأوراق، في أن يتم السطو على الشحنة وتنقل إلى مزرعة الخيل التي يملكها حمزة. عايدة علمت من أدهم قصة اتفاق زوجة حمزة الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، مع عبد المنجي أحد رجاله للخلاص من حمزة، الذي علم بقبض الشرطة على رجاله والعثور على شحنة المخدرات في مزرعته.
لمس-اكتاف

لمس أكتاف (13).. حمزة يترك أدهم ينزف حتى الموت

انتهت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "لمس أكتاف" بنجاح رجال حمزة -فتحي عبد الوهاب- في تهريب أدهم -ياسر جلال- من قبضة الشرطة، لتنطلق الحلقة التالية بترتيب "حمزة" للقاء يجمعه بـ"أدهم" و"عبد المنجي" و"شحاتة" في أحد الأماكن قرب الساحل، إذ دبر أمرًا ما بعدما اكتشف خيانة "عبد المنجي" له. "حمزة" أخذ يحدّث الحضور عن واقعة خيانة تعرض لها والده من أحد رجاله، وكيف تعامل معه، ثم أكد أنه يعلم ما فعله "عبد المنجي" ومحاولته توريطه في حادث الهجوم على كمين شرطة، لكن أدهم سقط بالخطأ في هذه المؤامرة.
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