فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

فتحي عبد الوهاب

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.

وأوضح فتحي عبدالوهاب، أن الشخصيات فى مسلسل "لمس أكتاف"، من الواقع، مقدمًا الشكر لمؤلف ومخرج المسلسل على ذلك. وخلال البرنامج أيضًا، أبدى الفنان ياسر جلال، سعادته بردود الفعل الإيجابية التي نالها مسلسله "لمس أكتاف"، معقبًا: "أشكر الله على نجاح المسلسل"، منوهًا بأنه لم ينتظر أبدًا البطولة المطلقة، فهو