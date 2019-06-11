أيمن يونس: جنش الأحق بحراسة مرمى المنتخب

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

محمود جنش

كشف أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، والمحلل الفني لقناة «تايم سبورت» أن محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفارس الأبيض هو الأحق بحراسة عرين المنتخب الوطني خلال مواجهات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية، الإثنين، لبرنامج «في الاستاد»، الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، أن جنش قدم موسما مميزا ورائعا مع الزمالك، وكان سببا رئيسيا في الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وانضم محمود عبدالرحيم «جنش» لقائمة المنتخب الوطني التي تستعد لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب. ويستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته أمام منتخب زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية