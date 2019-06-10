نشأت الديهي: مصر لن تسقط بارتفاع سعر الليمون (فيديو)

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، ومنهم يحيى حامد الإخواني الذي يقول إن مصر على مقربة من الإفلاس، مشيرًا إلى أنه قال في 2016 إلى أن الدولار سيصل إلى 50 جنيها وهو ما لم يحدث. وانتقد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten" اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع أسعار الليمون، والبامية، مضيفا "فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه يا عم الله يخيبك، قانون الدول لا يقيم بالليمون".

وتابع: هذا اقتصاد السوق، يا رب يكون بـ200 أو 300 جنيه، دا بيحصل في أي مكان في العالم"، مشيرًا إلى إنجازات مصر لا تختزل في أسعار الليمون، ولن تسقط مصر بارتفاع أسعار الليمون. شعبة الخضراوات: انتهاء أزمة الليمون خلال 3 أسابيع وشهدت مصر ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الليمون لم تشهده من قبل، إذ بلغ سعر الكيلو