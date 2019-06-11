هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

منذ انتهاء مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لا حديث في الشارع الرياضي إلا عن أزمة انسحاب الأهلي بسبب رغبته في إنهاء مسابقة الدوري قبل أمم إفريقيا.
أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.
بداية الأزمة
الأزمة بدأت بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت يوم 22 مايو الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفقدان الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين في مشواره نحو التتويج بلقب المسابقة الذي يتنافس عليه مع غريمه التقليدي الزمالك، بعد هذا التعادل استشعر مجلس إدارة الأهلي الخطر وأن الفريق قد
بداية الأزمة
الأزمة بدأت بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت يوم 22 مايو الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفقدان الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين في مشواره نحو التتويج بلقب المسابقة الذي يتنافس عليه مع غريمه التقليدي الزمالك، بعد هذا التعادل استشعر مجلس إدارة الأهلي الخطر وأن الفريق قد يفقد قمة المسابقة إذا استطاع الزمالك أن يفوز بجميع مبارياته المؤجلة، وبدأ تسريب أخبار من داخل القلعة الحمراء عن غضب مجلس الإدارة من تأجيل بعض مباريات الزمالك الذي كان يرتبط بخوض نهائي الكونفدرالية يوم 26 مايو، وبدأت قناة الأهلي في الهجوم على اتحاد الكرة بسبب تأجيله لمباريات الزمالك.
بيان صادم
الأمر لم يتوقف عند حد تسريب الأخبار أو هجوم برامج قناة الأهلي على اتحاد الكرة ونادي الزمالك، بل فوجئ الجميع بمجلس إدارة الأهلي يعقد اجتماع مجلس إدارة طارئ يوم 24 مايو بعدها أصدر بيانا رسميًا وضع فيه 5 شروط لاستكمال مسابقة الدوري جاءت كالتالي:
1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبوه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.
2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجله في السابق.
3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.
4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.
5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقتٍ كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.
خطف الأنظار
بيان الأهلي جاء صادمًا للجميع لا سيما وأنه قبل ساعات قليلة من خوض فريق مصري وهو الزمالك لمباراة نهائي بطولة قارية، ويبدو أن مجلس إدارة القلعة الحمراء لم ينتبه إلى هذا الأمر وأن كل الأندية يجب أن تساند الزمالك في ذلك التوقيت وتؤجل أي أزمات إلى مابعد انتهاء المباراة منعًا لتشتيت لاعبيه، خاصة أن كل وسائل الإعلام ركزت على بيان الأهلي وتهديده بالانسحاب والحديث عن مؤجلات الزمالك وتناسى الجميع نهائي الكونفدرالية.
تصعيد جديد
في الوقت الذي ظن فيه الجميع أن الأمور ستهدأ وأن الأزمة ستنتهي خاصة أن مصر مقبلة على استضافة حدث رياضي كبير وهو بطولة أمم إفريقيا 2019 خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ولا بد أن يتكاتف كل الناس لإنجاح البطولة، فوجئ الجميع مرة أخرى ببيان جديد من الأهلي يؤكد فيه على تمسكه بموقفه وهدد بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الجبلاية، لكنهم في ذات الوقت تراجعوا عن قرار الانسحاب وانشغل الشارع الرياضي من جديد بأزمة الأهلي وبيانات مجلس محمود الخطيب والشكاوي التي تقدم بها النادي