هل تعمد الأهلي خطف الأنظار من المنتخب والزمالك؟

منذ انتهاء مباراة الأهلي والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي 1-1، لا حديث في الشارع الرياضي إلا عن أزمة انسحاب الأهلي بسبب رغبته في إنهاء مسابقة الدوري قبل أمم إفريقيا.

تحرير:مصطفى محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ ص

محمود الخطيب

أخيرًا أسدل اتحاد الكرة الستار على الأزمة التي افتعلها مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الأيام الماضية، بعد أن طلب الأخير في بيان رسمي إنهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز قبل بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو وأعلن أنه لن يستكمل مبارياته في المسابقة في حالة استمرارها إلى ما بعد البطولة الأفريقية، لكن اتحاد الكرة أعلن في بيان رسمي صعوبة تنفيذ طلب الأهلي، بل وأعلن رسميا عن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في مسابقة الدوري وكذلك مباريات كأس مصر وجميعها بعد انتهاء مسابقة أمم إفريقيا.

بداية الأزمة الأزمة بدأت بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت يوم 22 مايو الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفقدان الفريق الأحمر نقطتين ثمينتين في مشواره نحو التتويج بلقب المسابقة الذي يتنافس عليه مع غريمه التقليدي الزمالك، بعد هذا التعادل استشعر مجلس إدارة الأهلي الخطر وأن الفريق قد