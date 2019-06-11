ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

شيكابالا

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».

وأضاف ميدو: «الأمر نفسه ينطبق على باسم مرسي، هو مهاجم كبير وظلم نفسه أيضا، ولكن الأمور كلها في يد مجلس الإدارة». وشدد: «مصر للمقاصة لا يحتاج أكثر من 3 أو 4 لاعبين في الموسم الجديد». وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، الإثنين، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور أحمد