رياضة

ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

تحرير:أحمد سعيد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
شيكابالا
شيكابالا
قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
وأضاف ميدو: «الأمر نفسه ينطبق على باسم مرسي، هو مهاجم كبير وظلم نفسه أيضا، ولكن الأمور كلها في يد مجلس الإدارة». وشدد: «مصر للمقاصة لا يحتاج أكثر من 3 أو 4 لاعبين في الموسم الجديد». وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، الإثنين، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور أحمد
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ماذا يحدث لو انسحب الأهلي من الدوري؟

بعد فترة شهدت خطابات وبيانات وتهديدات بالتصعيد، خرج مجلس إدارة اتحاد الكرة ليعلن عن موقفه الأخير من أزمة الدوري الممتاز، حيث أصدر الاتحاد بيانًا رسميًا أعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، موضحاً خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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إسبانيا تكتسح السويد بتصفيات يورو 2020

اكتسح المنتخب الإسباني نظيره السويدي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد سانتياجو بيرنابيو ضمن مباريات المجموعة السادسة في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وشهدت المباراة سيطرة كاملة للماتادور الإسباني وسط دفاع محكم من قبل السويديين لكن اصرار الأسبان على تحقيق الفوز سهل المهمة وحققوا الثلاثة نقاط. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف، وجاء الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 64 بعد احتساب ركلة جزاء سددها بنجاح سيرجيو راموس.
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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ميدو: «كنت بسمع من حسام حسن عن الجوهري»

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أنه سيسعى لتقديم وجوه جديدة في الفترة المقبلة مع الفريق الفيومي. وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه بأحد الفنادق بالتجمع الخامس: "في تجربتى الجديدة مع المقاصة سأسعي لتقديم لاعبين شباب كما فعلت من قبل مع الإسماعيلي والزمالك ووادي دجلة، والحمد لله أنا أكثر المدربين الذين قاموا بتصعيد لاعبين شباب في كل الفرق التي قمت بتدريبها، والآن هم لاعبون مميزون؛ مثل يوسف إبراهيم أوباما، وياسر إبراهيم، ومصطفى فتحي، ومحمود مرعي، ومحمد هلال، ومحمد عبد العاطى، وكثيرين أيضا".
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ميدو يرفع راية التحدي أمام الزمالك مبكرًا

أكد أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني الجديد لنادي مصر للمقاصة، أن هدفه الفوز على الزملك في بطولة كأس مصر، وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه: "نحن محظوظون أننا مازلنا في بطولة كأس مصر، وسنحاول تخطى الزمالك، ولابد أن أشكر طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق، لأن المقاصة تتواجد في دور الـ8 من كأس مصر، والناس تعرف إني زملكاوي ولكن سنتخطاهم في كأس مصر، لا توجد مباراة لعبتها إلا من أجل المكسب، وأمام الزمالك والأهلي وسننافس بشكل كبير الموسم المقبل على المربع الذهبي".
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المقاصة: هدفنا كأس العالم للأندية مع ميدو

أكد محمد عبد السلام، رئيس نادي مصر للمقاصة، أن الفريق تعاقد مع مدير فني مميز وهو أحمد حسام «ميدو»، ليقود الفريق الموسم المقبل، وتحدث عبدالسلام خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب قائلاً: "نجحنا في التعاقد مع ميدو، وهو لا يحتاج لتعريف، هو من الشخصيات التي لديها تاريخ كلاعب قبل أن يكون مديرا فنيا وأحد اللاعبين المصريين، الذي شرفوا مصر خلال فترة لعبه، ومصر المقاصة أصبح منزل ميدو، والاتفاق لم يأخذ أكتر من 20 دقيقة، وأنا شعرت أنه معجب بأداء المقاصة وأنه قادر على تقديم شيء مميز معنا، وأتمنى أن يبقي معنا حتى نصل بالنادي لبطولة العالم للأندية".
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ميدو: المقاصة يشبه أندية أوروبا.. وهذه أسباب موافقتي

أعرب أحمد حسام «ميدو»، المدير الفنى الجديد لنادي مصر للمقاصة، عن سعادته بتولى تدريب الفريق الفيومي، مؤكدًا أن لديه أسبابا كثيرة لتولي مهمة قيادة النادي، كما أكد ميدو في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام، أن إعطاء الحرية للمدير الفني في المقاصة كانت ضمن أسباب موافقته على قيادة الفريق حيث لم تستغرق المفاوضات أكثر من 20 دقيقة، ومن ضمن الأسباب أيضا تحلي إدارة المقاصة بالصبر وعدم الاستعجال على المدير الفني، مشيرا إلى أنه لم يجد سوى المقاصة الذى يشبه الأندية الأوروبية، وأنه يسعى للاستمرار في النادي لمدة موسمين متتالين دون ضغط.
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