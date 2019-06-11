ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر
تحرير:أحمد سعيد
١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
شيكابالا
قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر.
وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني.
وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة».
وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
وأضاف ميدو: «الأمر نفسه ينطبق على باسم مرسي، هو مهاجم كبير وظلم نفسه أيضا، ولكن الأمور كلها في يد مجلس الإدارة».
وشدد: «مصر للمقاصة لا يحتاج أكثر من 3 أو 4 لاعبين في الموسم الجديد».
وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، الإثنين، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور أحمد
وأضاف ميدو: «الأمر نفسه ينطبق على باسم مرسي، هو مهاجم كبير وظلم نفسه أيضا، ولكن الأمور كلها في يد مجلس الإدارة».
وشدد: «مصر للمقاصة لا يحتاج أكثر من 3 أو 4 لاعبين في الموسم الجديد».
وعقد مجلس إدارة مصر للمقاصة، مؤتمرا صحفيا، الإثنين، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس، بحضور أحمد حسام «ميدو»، وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد واستعدادات الموسم الجديد.
وتولى ميدو تدريب فريق الوحدة السعودي في الموسم الماضي، ورحل قبل نهاية الموسم بسبب مشكلة مع أحد مشجعي الفريق، وسبق له أن تولى القيادة الفنية لكل من الزمالك ووادي دجلة والإسماعيلي.
واحتل مصر للمقاصة المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري، برصيد 41 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث فاز في 12 وتعادل في 10 وخسر 12، وسجل الفريق 34 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 36 هدفًا.