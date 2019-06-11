ردا على بيان اتحاد الكرة.. القيعي: الأهلي «كسبان»

تحرير:أحمد سعيد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ ص

عدلي القيعي

طالب عدلي القيعي، مستشار لجنة التسويق بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالهدوء وعدم الانجراف وراء بعض الذين يريدون إثارة الجمهور على مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، رئيس النادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة. وقال القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابه»، الذي يذاع على قناة النادي الأهلي: «عايز أوصل رسالة لجماهير الأهلي.. الأمر مخطط له والبعض يريد استدراج مجلس إدارة الأهلي بالتمسك بقرار الانسحاب بشكل ساذج».

وأضاف القيعي: «يوجد حالة تسخين للجماهير، شوفوا رجعوا في كلامهم، لا الأهلي مرجعش في كلامه، الأهلي كان قدامه 3 حلول واضحة للجميع». وواصل: «إما أن نسلك الطرق القانونية جميعها وده اللي تم اختياره، أو نقول إننا مش هنلعب خالص ونقف ساكتين وهنا هتكون مصلحة لكارهي الأهلي، أو تسخين العديد