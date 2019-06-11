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مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص
الفنان عزت أبو عوف
الفنان عزت أبو عوف
كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، تحدثت الفنانة مها أبو عوف، عن الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبو عوف، مؤكدة أن حالته الصحية بدأت تتحسن بعض الشيء وبدأ يستجيب شيئا ما للعلاج، ولكن الحالة ما زالت صعبة.وطالبت مها أبو عوف جميع المصريين بالدعاء للفنان الكبير بتمام علاجه وعودته للعمل والحياة العائلية والعملية
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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
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حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
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أحمد السقا: هذا سبب ظهوري في «ولد الغلابة» بوزن زائد

كشف الفنان أحمد السقا، أنه كان متخوفًا من دور الشر الذي ظهر به خلال مسلسله "ولد الغلابة"، قائلًا: "في الحقيقة شخصية (عيسى) الظروف هي التي وضعته في أن يكون شريرا بسبب الصراعات التي دارت معه والظلم الذي تعرض له". وقال السقا خلال حلوله ضيفا مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إنه ما زال خائفا حتى هذه اللحظة من نجاح مسلسل "ولد الغلابة" وأنه دائما لديه أمل في النجاح قبل تقديم أي عمل، وذلك يرجع إلى أنه يتعامل مع جميع الأعمال بمبدأ التفاؤل.
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تدهور الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

لم يكد الجمهور يطمئن على الحالة الصحية للفنان الكبير حسن حسني، حتى طالعنا خبر مؤسف آخر، وهو تعرض الفنان عزت أبو عوف إلى أزمة صحية شديدة، حيث تم حجزه في أحد المستشفيات، حسب المقربين له، وقد أكد تلك المعلومة الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي، الذي دعا الجمهور إلى الدعاء لعزت أبو عوف بالشفاء، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دعواتنا للفنان عزت أبو عوف، حالته حرجة ربنا هو الشافي"، ولم يكشف أي تفاصيل أخرى حول مرض "أبو عوف"، كما لم يصدر أي تصريح من نقابة المهن التمثيلية بهذا الشأن أيضًا.
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رامز جلال يطرح بوستر «سبع البرمبة»: متخافوش مش مقلب

روج الفنان رامز جلال لفيلمه الجديد «سبع البرمبة»، ونشر البوستر الرسمي للعمل عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وظهر من خلاله بأكثر من شخصية، وكتب: «بِسْم الله توكلنا على الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر»، وتابع مداعبًا جمهوره: «ماتخفوش يا جماعة ده فيلم بجد مش مقلب والله المستعان». ويدورالعمل في إطار كوميدي اجتماعي حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة من أجل الوصول للفتاة التي يحبها.
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