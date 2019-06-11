مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

تحرير:عبد الفتاح العجمي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ ص

الفنان عزت أبو عوف

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.

وخلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، تحدثت الفنانة مها أبو عوف، عن الحالة الصحية للفنان الكبير عزت أبو عوف، مؤكدة أن حالته الصحية بدأت تتحسن بعض الشيء وبدأ يستجيب شيئا ما للعلاج، ولكن الحالة ما زالت صعبة.وطالبت مها أبو عوف جميع المصريين بالدعاء للفنان الكبير بتمام علاجه وعودته للعمل والحياة العائلية والعملية