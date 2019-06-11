البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»
تحرير:وكالات
١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص
طائرات إف-35
قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز».
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.
وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ «S-400» من روسيا.وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من عواقب مثل هذه الخطوة.من جهتها قالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن «الطيارين
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ «S-400» من روسيا.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من عواقب مثل هذه الخطوة.
من جهتها قالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن «الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في أمريكا على طائرات إف-35 سيُطردون، وستُلغى عقود الباطن الممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35».
ويتلقى نحو 6 طيارين أتراك حاليا تدريباتهم في قاعدة لوك الأمريكية، كما يعمل 20 تركيا في صيانة الطائرات في القاعدة نفسها.
وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان لنظيره التركي: «الخطوات المتخذة بشأن برنامج إف 35 مرتبطة بالحصول على صفقة إس 400 الروسية».