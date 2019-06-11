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البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

تحرير:وكالات ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص
طائرات إف-35
طائرات إف-35
قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ «S-400» من روسيا.وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من عواقب مثل هذه الخطوة.من جهتها قالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن «الطيارين
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ترامب

أول تعليق من ترامب على اصطدام طائرة بمبنى في نيويورك

في أول تعليق له على حادث اصطدام طائرة بمنى في نيويورك، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اطلع على تفاصيل الحادث، معبرا عن شكره لفرق خدمات الطوارئ الذين يتعاملون معه. وكانت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك أعلنت مصرع شخص جراء اصطدام مروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" في أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة. وأضافت الخدمة في منشور على حسابها في على "تويتر" أن أفرادا من فرق الإطفاء يعملون في مكان الحادث. وأشارت شرطة نيويورك إلى أن الحادث وقع أثناء تنفيذ المروحية هبوطا خطيرا على سقف البناية، ما تسبب بنشوب حريق أخمد لاحقا.
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اصطدام طائرة بمبنى في مدينة نيويورك (فيديو وصور)

أعلنت إدارة إطفاء الحرائق في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين، اصطدام طائرة هيليكوبتر بأحد المباني في منطقة مانهاتن.? ذكرت ذلك قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الاثنين، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل أجواء مطيرة في نيويورك.? وأجلت السلطات عددا من الأشخاص من البناية المكونة من 54 طابقا. وفي 17 مايو الماضي، تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز F-16 في مبنى تجاري بقاعدة مارتش الجوية، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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ترامب يتفق مع الصين ضد الصحافة الأمريكية

عجز فريقا التفاوض من الولايات المتحدة الأمريكية والصين على السواء، في إيجاد أرضية مشتركة بينهما في العديد من الملفات التي شهدت حالة من الصراع بين الجانبين، وبالأخص في الأمور التجارية التي تمثل أزمة كبيرة بين الجانبين. وعلى الرغم من صعوبة إيجاد نقطة توافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والصين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الأخيرة حديثًا بحجب عدد من المواقع والصحف الإخبارية الغربية، كان هو الأمر الوحيد الذي استطاع توحيد الجبهتين ضد وسائل الإعلام الأمريكية على وجه التحديد.
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انتقادات لترامب بسبب تهديد العالم بالرسوم الجمركية

يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقناع الأوساط السياسية في بلاده بأنه استطاع تحقيق انتصار كبير في ملف المهاجرين مع المكسيك، وذلك بعد إعلانه التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن حال دون اتخاذه إجراءات عقابية قاسية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولاته المستمرة، فإن اتفاقية الهجرة التي توصل إليها ترامب مع الوفد المكسيكي الذي أقام في واشنطن على مدى الأسبوع الماضي، لاقت استهجانا واضحا على المستويين السياسي والاقتصادي، لا سيما أنها جاءت باستخدام العقوبات كأداة للضغط على المكسيك.
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مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
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وثائق عسكرية «مسربة» تكشف خطة أردوغان في قبرص

تحت عنوان "وثائق مسربة تكشف تغييرات أردوغان الكبرى بقوات تركيا في قبرص"، نشر موقع "سكاي نيوز - عربية"، اليوم السبت، تقريرا حول أطماع تركيا في البحر المتوسط، وسعيها للتنقيب عن الغاز دون أي احترام لجزيرة قبرص وحدودها البحرية، إذ كشفت وثائق عسكرية مسربة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ بتنفيذ عملية كبرى بالجيش، تم بموجبها إقالة العديد من الضباط القياديين في القوات التي تحتفظ بها بلاده في قبرص المقسمة بموجب "أدلة واهية"، حسب "سكاي نيوز - عربية".
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

«البنتاجون» يحلل 350 مليار رسالة على فيسبوك وتويتر

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اعتزامهم البدء في خطة لتحليل محتوى 350 مليار رسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك وتويتر)، حول العالم للمساعدة في إجراءات رصد تطور انتشار الأفكار من خلال تلك الشبكات. المشروع، الذي تقوم عليه إحدى الكليات البحرية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتضمن تصوير رسائل نشرها 200 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة بأكثر من 60 لغة في محاولة فهم أفضل لمحتوى "التعبير الجماعي" للأفراد. ومن المقرر أن يتم التعامل مع هذه الرسائل، لتحليل التعليقات المرتبطة بها والمواقع الجغرافية للمعلقين وهوياتهم.
البنتاجون

البنتاجون: الجيش يواجه أخطر تحديات منذ الحرب الباردة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الجيش الأمريكي سيواجه تحديات أمنية حقيقية، هي الأخطر منذ الحرب الباردة، تتمثل في سيناريوهات سرقة المعلومات الأمنية وتخربيها داخل الوكالات الفيدرالية. وقال وكيل البنتاجون لشؤون سلاح الجيش مارك ايسبير، حسبما نقلت عنه قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، إن روسيا والصين تواصلان اقتناص الفرص لتوسيع نفوذهما، وقدرتهما العسكرية على حساب سيادات دول أخرى، وذلك من خلال استخدام وسيلة السلاح التكنولوجي.
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