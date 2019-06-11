البنتاجون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على «إف 35»

تحرير:وكالات ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ ص

طائرات إف-35

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، الإثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا، بحسب وكالة «رويترز». يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية. وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز، المتحدث باسم البنتاجون: «دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35».

وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد أمهلت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تركيا حتى يوم 31 يوليو المقبل للتراجع عن شراء نظام صواريخ «S-400» من روسيا.وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية من عواقب مثل هذه الخطوة.من جهتها قالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه إذا لم تتراجع تركيا عن هذه الخطوة، فإن «الطيارين