أحمد صلاح حسني: لاعبو منتخب مصر شاهدوا «الممر»

تحرير:محمد عودة ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص

أحمد صلاح حسني

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع نجوم منتخب مصر الوطنى شاهدوا فيلم «الممر»، خلال فترة استراحة ليلية للاعبين. ونشر حسنى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «كل لاعبى وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق». وكان عدد من النجوم قد حرصوا على الإشادة بفيلم «الممر» الذى ينافس فى موسم عيد الفطر.

وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادى علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعنى إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعنى إيه مرارة الانكسار