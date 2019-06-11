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أحمد صلاح حسني: لاعبو منتخب مصر شاهدوا «الممر»

تحرير:محمد عودة ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن جميع نجوم منتخب مصر الوطنى شاهدوا فيلم «الممر»، خلال فترة استراحة ليلية للاعبين. ونشر حسنى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قال فيها: «كل لاعبى وجهاز منتخب مصر اليوم كانوا يشاهدون فيلم الممر بعد إعطاء اللاعبين ليلا مساحة لكسر جو المعسكر والتدريبات اليومية القوية على فترتين.. شحنة وطنية قبل المهمة الوطنية ويارب التوفيق». وكان عدد من النجوم قد حرصوا على الإشادة بفيلم «الممر» الذى ينافس فى موسم عيد الفطر.
وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادى علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعنى إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعنى إيه مرارة الانكسار
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

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كريم عبدالعزيز يروج لتريلر «الفيل الأزرق2» بالألغاز

شارك الفنان كريم عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورًا محيرًا بعض الشيء لتشويق جمهوره لمشاهدة الإعلان الرسمي للجزء الثاني من فيلمه الفيل الأزرق، حيث كتب: "حل أي لغز دايمًا بيكون عند دكتور يحيى راشد، استنوا بكرة الثلاثاء الساعة الرابعة و26 دقيقة عصرًا.. لا تخافوا، لكن احذروا الفيل الأزرق 2"، كما نشر أيضًا صورة لوجه مبتسم وبجواره موعد طرح "التريلر". وقد أبدى الجمهور تفاعلا كبيرًا مع المنشور، مؤكدين انتظارهم طرح الفيلم.
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محمد جمعة: تعلمت اللهجة السيناوية من أجل «الممر»

يشارك الفنان محمد جمعة في موسم عيد الفطر الحالي بفيلم " الممر"، الذي يحقق نجاحا كبيرا في دور العرض بإيرادات تخطت الـ14 مليون جنيه، حيث يعد الفيلم من أكثر الأعمال اختلافا عن النوعية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قصة قوات الصاعقة المصرية، وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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أفلام العيد.. الأكشن يزيح الكوميديا من عرشها

الكثيرون لا يفضلون دخول دور السينما فى الأعياد، والسبب الزحام الشديد الذى تشهده، فتكون مجبرًا على الوقوف لساعات طويلة أمام شباك التذاكر لشراء تذكرة لدخول الفيلم، وقد تصدم في النهاية بنفاد التذاكر، وتضطر إلى دخول فيلم آخر بدلا من العودة إلى المنزل بعد هذا العناء. وعكس المواسم السابقة، لم تتربع الكوميديا على عرش موسم عيد الفطر، بل كان الأكشن هو الذي كسب الرهان هذا العام، وكان اختيار الجمهور المفضل. وإذا كنت فى حيرة بشأن مشاهدة أى الأفلام الـ5 التي تعرض في السينمات حاليًا، هذا التقرير سيساعدك فى تحديد وجهتك.
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نجوم يشيدون بـ«الممر»: أعاد إلى أذهاننا رأفت الهجان

حرص عدد من النجوم على الإشادة بفيلم "الممر" المنافس فى موسم عيد الفطر، فقد وجه بطل المنتخب أحمد حسن، التحية لصناع العمل، وكتب عبر حسابه بـ"فيسبوك": "أنا مش من هواة دخول السينما، لكن أصريت أدخل الفيلم مع أولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لدولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار". وأضاف: "فيلم الممر أعاد لأذهاننا رأفت الهجان وعمر المختار والغريب والرصاصة لا تزال في جيبي".
فيلم-الممر

أحمد حسن: فيلم «الممر» هو رسالة الفن الهادف

أشاد قائد المنتخب الوطني السابق أحمد حسن، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، والنجم أحمد عز، موجهًا التحية لكل صناعه عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وقال: "تحية لكل صناع فيلم الممر، أنا مش من هواة دخول السينما لكن أنا أصريت إني أدخل الفيلم ده أنا وأولادي علشان يعرفوا ولو جزء بسيط من تاريخ بلدهم، والتضحية والانتماء والحب لبلدهم، ويعرفوا يعني إيه جيش بلدهم من أصغر واحد لأكبر واحد، وشرف الدفاع عن العرض والأرض، ومين العدو الأكبر لكل دولنا العربية، ويعرفوا يعني إيه مرارة الانكسار ومن بعدها فرحة الانتصار".
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أحمد عز: الممر فيلم عالمي وتكلفته تكفي 3 أفلام

ينافس الفنان أحمد عز فى موسم عيد الفطر، بفيلم «الممر»، الذي انطلق عرضه فى السينمات اليوم الإثنين، ويعد العمل من أكثر الأعمال المرتقبة خلال هذا الموسم لأنه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأعمال التى اعتدنا عليها في السنوات الماضية، فمنذ فترة طويلة لم نجد عملا حربيا ينافس في دور العرض، حيث يناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، ويتناول قوات الصاعقة المصرية وعلى رأسهم قائد المجموعة 39 قتال الشهيد إبراهيم الرفاعي، بتكلفة هي الأضخم في تاريخ السينما المصرية.
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