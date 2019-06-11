رياضة

نجم بيراميدز: وقعت للأهلي.. وأتعجب من موقف حسام حسن

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص
عبد الله بكري
عبد الله بكري
قال عبد الله بكري، مدافع نادي بيراميدز، إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى بيراميدز، موضحًا: «وقعت للأحمر عندما كنت لاعبًا في سموحة، في انتقالات يناير 2018، وطلبت منهم أن ينهوا الاتفاق مع فرج عامر». وأضاف بكري، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «في ذلك الوقت تمسك المهندس فرج عامر بمبلغ 20 مليون جنيه، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ من أجل حسم انتقالي للأهلي بمبلغ 18 مليون جنيه، ولكن تمسك رئيس سموحة بالقيمة المادية حالت دون إتمام الصفقة».
وتابع: «الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر، وكنت على وشك الانتقال إلى الفريق الأبيض في يناير الماضي رفقة محمد مجدي أفشة، كما أن بيراميدز كان يرغب في ضم لاعبين من الزمالك حينها مثل عبد العزيز».وأضاف بكري: «كنا نملك مدربا متميزًا في بداية الموسم ورحل بعد 3 مباريات وتتابعت
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عدلي القيعي

ردا على بيان اتحاد الكرة.. القيعي: الأهلي «كسبان»

طالب عدلي القيعي، مستشار لجنة التسويق بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، بالهدوء وعدم الانجراف وراء بعض الذين يريدون إثارة الجمهور على مجلس إدارة النادي بقيادة محمود الخطيب، رئيس النادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المختلفة. وقال القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابه»، الذي يذاع على قناة النادي الأهلي: «عايز أوصل رسالة لجماهير الأهلي.. الأمر مخطط له والبعض يريد استدراج مجلس إدارة الأهلي بالتمسك بقرار الانسحاب بشكل ساذج».
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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رئيس سموحة يهاجم اتحاد الكرة: «كله بيسوق على كيفه»

وجه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقادات حادة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة؛ بسبب الطريقة التي يتعامل بها أعضاء مجلس الجبلاية مع الأزمات التي تواجههم، وآخرها أزمة مباريات الدوري المصري الممتاز. وقال عامر في مداخلة مع برنامج «ملعب 9090»، الذي يقدمه إبراهيم فايق على الراديو «9090»، إن حل أزمة مؤجلات الدوري يكمن في الرجوع إلى البرنامج الأصلي للمسابقة، الذي كان يضمن انتهاء البطولة قبل بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو المقبل.
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سموحة يتضامن مع الأهلي ضد اتحاد الكرة

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تضامنه مع قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن أزمة مباريات الدوري المتبقية هذا الموسم، وقال عامر، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، أنه يؤيد ما جاء في مذكرة الأهلي التي أرسلها صباح أمس السبت، إلى اتحاد الكرة، والتي أكد فيها عدم التفريط في حق النادي في بطولة الدوري، وكشفت المذكرة عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.
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رئيس سموحة يطلب إبعاد 3 حكام عن مباريات الفريق

طلب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من مجلس إدارة اتحاد الكرة، عدم إسناد مباريات فريقه إلى ثلاثة حكام خلال المواجهة المتبقية في بطولة الدوري هذا الموسم، والتي ستكون أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأخيرة من المسابقة المحلية، حيث كتب عامر عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "يناشد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي، اتحاد الكرة المصرية مع كامل احترام نادي سموحة للتحكيم المصري يرجي عدم إسناد المباراة القادمة أو أي مباراة الموسم المقبل إلى الحكام الآتية أسماؤهم، الحكم جهاد جريشة، الحكم محمد عادل، الحكم طارق مجدي".
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بعد سموحة.. 3 أندية تتضامن مع بيان الأهلي

أعلن سموحة تضامنه مع البيان الصادر عن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بعد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، وأعلن الأهلي انسحابه من الدوري، حال تأجيل أي مباراة له بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وكتب فرج عامر، رئيس سموحة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي والذي يؤكد ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع الجميع بمبدأ المساواة.. متضامنون مع الأهلي وملتزمون بما جاء ببيانه".
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