نجم بيراميدز: وقعت للأهلي.. وأتعجب من موقف حسام حسن

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص

عبد الله بكري

قال عبد الله بكري، مدافع نادي بيراميدز، إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى بيراميدز، موضحًا: «وقعت للأحمر عندما كنت لاعبًا في سموحة، في انتقالات يناير 2018، وطلبت منهم أن ينهوا الاتفاق مع فرج عامر». وأضاف بكري، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «في ذلك الوقت تمسك المهندس فرج عامر بمبلغ 20 مليون جنيه، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ من أجل حسم انتقالي للأهلي بمبلغ 18 مليون جنيه، ولكن تمسك رئيس سموحة بالقيمة المادية حالت دون إتمام الصفقة».

وتابع: «الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر، وكنت على وشك الانتقال إلى الفريق الأبيض في يناير الماضي رفقة محمد مجدي أفشة، كما أن بيراميدز كان يرغب في ضم لاعبين من الزمالك حينها مثل عبد العزيز».وأضاف بكري: «كنا نملك مدربا متميزًا في بداية الموسم ورحل بعد 3 مباريات وتتابعت