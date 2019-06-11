أفشة: رامون دياز كان يتعامل بتعالي مع لاعبي بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ ص

محمد مجدي أفشة

أكد محمد مجدي «أفشة»، صانع العاب نادي بيراميدز، أن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقه الكامل في الموسم المنقضي، بسبب وجهات نظر غريبة من الأجهزة الفنية. وقال أفشة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «علاقة جميع لاعبي بيراميدز ببعضهم جيدة للغاية، لكن بعضهم كان يتعرض للظلم بشكل واضح دون مبرر». وكشف نجم بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتعامل اللاعبين بتعالي.

وضاف محمد مجدي «أفشة» أن المدير الفني السابق لبيراميدز كان لا يتحدث سوى مع لاعبين بأعينهم، وهو ما أثر على حالته النفسية هو وبعض اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات.وعن حقيقة انتقاله للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، أوضح لاعب إنبي السابق، أنه لا يعلم ماذا سيحدث معه في المستقبل، خصوصا وأنه كان مشغولا