رياضة

أفشة: رامون دياز كان يتعامل بتعالي مع لاعبي بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ ص
محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
أكد محمد مجدي «أفشة»، صانع العاب نادي بيراميدز، أن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقه الكامل في الموسم المنقضي، بسبب وجهات نظر غريبة من الأجهزة الفنية. وقال أفشة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «علاقة جميع لاعبي بيراميدز ببعضهم جيدة للغاية، لكن بعضهم كان يتعرض للظلم بشكل واضح دون مبرر». وكشف نجم بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتعامل اللاعبين بتعالي.
وضاف محمد مجدي «أفشة» أن المدير الفني السابق لبيراميدز كان لا يتحدث سوى مع لاعبين بأعينهم، وهو ما أثر على حالته النفسية هو وبعض اللاعبين الذين لا يشاركون في المباريات.وعن حقيقة انتقاله للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، أوضح لاعب إنبي السابق، أنه لا يعلم ماذا سيحدث معه في المستقبل، خصوصا وأنه كان مشغولا
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال: لم أتردد في قرار الاستمرار مع المصري

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن رئيس النادي تحدث معه عقب آخر مباراة له في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وأكد رغبة النادي في استمراره بمنصبه. وأوضح جلال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن العقد بينه وبين النادي المصري، مدته في الأساس موسم ونصف، لكن بشرط موافقة الطرفين، معلقًا: «رحبت باستمراري مع الفريق دون تردد». وأضاف: «حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجازا لفريق المصري ويحسب لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، وهو العامل المشترك في هذا الانجاز».
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.
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عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.
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نجم بيراميدز: وقعت للأهلي.. وأتعجب من موقف حسام حسن

قال عبد الله بكري، مدافع نادي بيراميدز، إنه كان قريبًا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي قبل انتقاله إلى بيراميدز، موضحًا: «وقعت للأحمر عندما كنت لاعبًا في سموحة، في انتقالات يناير 2018، وطلبت منهم أن ينهوا الاتفاق مع فرج عامر». وأضاف بكري، في تصريحات لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «في ذلك الوقت تمسك المهندس فرج عامر بمبلغ 20 مليون جنيه، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ من أجل حسم انتقالي للأهلي بمبلغ 18 مليون جنيه، ولكن تمسك رئيس سموحة بالقيمة المادية حالت دون إتمام الصفقة».
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بيراميدز يُكرم رامون دياز بعد رحيله عن الفريق

أقام نادي بيراميدز حفل وداع للأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة وجهازه المعاون بعدما أعلن عن رحيله عن النادي بنهاية الموسم المُنقضي، وأقيم الحفل بفندق فور سيزونز بالقاهرة، لتقديم الشكر للمدرب على ما قدمه خلال الفترة الماضية من مجهود منذ تكليفه بمهمة قيادة بيراميدز في شهر يناير الماضي. وحضر حسام البدري رئيس النادي حفل التكريم الذي جاء بتكليف من تركي آل الشيخ مالك بيراميدز، ومجلس الإدارة وبتواجد أحمد حسن المشرف العام على الكرة، وجميع أفراد الإدارة التنفيذية والفنية والإدارية.
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رحلة البحث عن مدير فني.. تركي «هايص» والخطيب «لايص»

حالة من الارتباك الشديد تسيطر على قرارات إدارة الكرة بالنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، وظهر معها نوبة قلق من عدم قدرة الفريق على التتويج بلقب الدوري بعد تعثره أمام الإسماعيلي، وفقدان الفريق نقطتين ثمينتين في سباق المنافسة على البطولة، ما ينذر بموسم كارثي في كرة القدم عقب الخروج المهين للمارد الأحمر من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز، بعد الخسارة بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية وعدم قدرة الفريق على التعويض في لقاء الإياب بعد الفوز بهدف دون رد.
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تركي آل الشيخ: محتار في اختيار مدرب بيراميدز

أكد المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه حائر في اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، خلال بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل، مشيرًا إلى أنه يمتلك 23 سيرة ذاتية لمدربين مميزين، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قائلا: محتار في اختيار مدرب لبيراميدز السنة القادمة... عندي 23 CV كلهم موافقين... وكل واحد منهم أحسن من الثاني وليه ميزة... احترت ... من المناسب للدوري المصري وضغطه وجدولته والموسم القادم بطولة إفريقية".
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