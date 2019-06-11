عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.
وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.
وأشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن كل الفرق المتأهلة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، والمقرر استئناف مبارياته في أغسطس المقبل، سيكون من حقها إشراك الصفقات الجديدة في تلك البطولة.وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مساء الإثنين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام
وأشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن كل الفرق المتأهلة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، والمقرر استئناف مبارياته في أغسطس المقبل، سيكون من حقها إشراك الصفقات الجديدة في تلك البطولة.
وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مساء الإثنين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق «الكان»، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.