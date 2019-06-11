عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ ص

عامر حسين

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.

وأشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن كل الفرق المتأهلة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، والمقرر استئناف مبارياته في أغسطس المقبل، سيكون من حقها إشراك الصفقات الجديدة في تلك البطولة.وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مساء الإثنين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام