رياضة

عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ ص
عامر حسين
عامر حسين
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.
وأشار رئيس لجنة المسابقات، إلى أن كل الفرق المتأهلة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، والمقرر استئناف مبارياته في أغسطس المقبل، سيكون من حقها إشراك الصفقات الجديدة في تلك البطولة.وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مساء الإثنين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام
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ايهاب-جلال

إيهاب جلال: لم أتردد في قرار الاستمرار مع المصري

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن رئيس النادي تحدث معه عقب آخر مباراة له في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وأكد رغبة النادي في استمراره بمنصبه. وأوضح جلال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن العقد بينه وبين النادي المصري، مدته في الأساس موسم ونصف، لكن بشرط موافقة الطرفين، معلقًا: «رحبت باستمراري مع الفريق دون تردد». وأضاف: «حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجازا لفريق المصري ويحسب لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، وهو العامل المشترك في هذا الانجاز».
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.
مجدى-قفشة-بيراميدز

أفشة: رامون دياز كان يتعامل بتعالي مع لاعبي بيراميدز

أكد محمد مجدي «أفشة»، صانع العاب نادي بيراميدز، أن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقه الكامل في الموسم المنقضي، بسبب وجهات نظر غريبة من الأجهزة الفنية. وقال أفشة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «علاقة جميع لاعبي بيراميدز ببعضهم جيدة للغاية، لكن بعضهم كان يتعرض للظلم بشكل واضح دون مبرر». وكشف نجم بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتعامل اللاعبين بتعالي.
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عامر-حسين

محسن صالح يسخر من عامر حسين: أهلا بالتخطيط الآلي

سخر محسن صالح المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، من لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين بسبب كثرة تغيير مواعيد مباريات الدوري الممتاز، حيث نشر صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حاج عامر حسين لديه خبرة طويلة في وضع جداول المسابقات مثل خبرة واضع جدول تحركات حركة البواخر والقطارات والطائرات، ومع تطور أجهزة الملاحة والوقود والمركبات وتضاعف وتعقد خطوط السير استغنت الدول المتقدمة عن الحاج عامر تبعها واستعانت بالتكنولوجيا الحديثة.. شكرًا حاج عامر أهلا بالتخطيط الآلي».
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اتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للدوري اليوم

يعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، المواعيد النهائية للمباريات المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وكأس مصر. كان مجلس إدارة الجبلاية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قد أعلن، أمس الإثنين، عن دراسة مقترح باستكمال بطولة الدوري الممتاز قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، بدون اللاعبين الدوليين، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرًا.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
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