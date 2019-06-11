المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ ص

إيهاب جلال

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المصري: «لم نتحدث إلا فيما يخص الصفقات الجديدة التي يرغب إيهاب جلال في ضمها واللاعبين الذين يرغب الجهاز الفني في الاستغناء عنهم خلال الانتقالات الصيفية».ويحتل النادي المصري البورسعيدي، المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة ضمنت له المشاركة في بطولة