رياضة

إيهاب جلال: لم أتردد في قرار الاستمرار مع المصري

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن رئيس النادي تحدث معه عقب آخر مباراة له في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وأكد رغبة النادي في استمراره بمنصبه. وأوضح جلال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن العقد بينه وبين النادي المصري، مدته في الأساس موسم ونصف، لكن بشرط موافقة الطرفين، معلقًا: «رحبت باستمراري مع الفريق دون تردد». وأضاف: «حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجازا لفريق المصري ويحسب لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، وهو العامل المشترك في هذا الانجاز».
وتابع: «سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا، خاصة أن الموسم المقبل سيكون أمام الفريق تحديات كثيرة». وأعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة نادي المصري عن الاتفاق مع إيهاب جلال على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، مؤكدًا أن الأخير وافق دون أي شروط. ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع
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ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.
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أفشة: رامون دياز كان يتعامل بتعالي مع لاعبي بيراميدز

أكد محمد مجدي «أفشة»، صانع العاب نادي بيراميدز، أن عبد الله بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على حقه الكامل في الموسم المنقضي، بسبب وجهات نظر غريبة من الأجهزة الفنية. وقال أفشة، في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر فضائية «صدى البلد»: «علاقة جميع لاعبي بيراميدز ببعضهم جيدة للغاية، لكن بعضهم كان يتعرض للظلم بشكل واضح دون مبرر». وكشف نجم بيراميدز، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للفريق، كان يتعامل اللاعبين بتعالي.
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ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.
ايهاب-جلال

رئيس المصري يجتمع مع إيهاب جلال لهذا السبب

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي للحديث عن تدعيمات الفريق في الموسم المقبل، والاستعداد لبطولة الدوري الممتاز والكونفيدرالية ومن المنتظر أن يحضر الجلسة أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي حسن عمار، وعدنان حلبية ومحمد الخولي وطارق هاشم. ويقدم إيهاب جلال لمسئولي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عددًا من الأسماء والصفقات المرشحة للتعاقد معها خلال فتة الانتقالات الصيفية الحالية بشهر يونيو.
ايهاب-جلال

هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.
ايهاب-جلال

إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.
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