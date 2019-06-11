إيهاب جلال: لم أتردد في قرار الاستمرار مع المصري

تحرير:سعد الدين محمود ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

إيهاب جلال

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن رئيس النادي تحدث معه عقب آخر مباراة له في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وأكد رغبة النادي في استمراره بمنصبه. وأوضح جلال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن العقد بينه وبين النادي المصري، مدته في الأساس موسم ونصف، لكن بشرط موافقة الطرفين، معلقًا: «رحبت باستمراري مع الفريق دون تردد». وأضاف: «حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجازا لفريق المصري ويحسب لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، وهو العامل المشترك في هذا الانجاز».

وتابع: «سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا، خاصة أن الموسم المقبل سيكون أمام الفريق تحديات كثيرة». وأعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة نادي المصري عن الاتفاق مع إيهاب جلال على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل، مؤكدًا أن الأخير وافق دون أي شروط. ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع