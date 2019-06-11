سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

تحرير:محمد عودة ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
وفي عام 1958: مجلس الأمن يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بسبب سياسات الرئيس كميل شمعون الرامية إلى ربط لبنان بالتحالفات الاستعمارية في المنطقة. وفي عام 1970: القوات الأمريكية تغادر قاعدة هويلس الليبية بعد نحو 25 عاما من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب
اقرأ المزيد
افغانستان (2)

أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.
مجلس-العموم

بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
سبائك-ذهب (2)

الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
نظام-الدفاع-الجوي-خرداد- 15

«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
اقرأ المزيد من الأخبار
ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
جيش الاحتلال في القدس

زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.
جمال-عبد-الناصر

زي انهاردة.. أغلقت مصر خليج العقبة أمام إسرائيل

في مثل هذا اليوم 23 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الرئيس المصري جمال عبدالناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببا في نشوب حرب 1967. وفي عام 1926: إعلان قيام جمهورية لبنان وإعلان الدستور اللبناني، وشارل دباس يصبح أول رئيس للجمهورية اللبنانية. وفي عام 1920: بدأ الاحتلال الفرنسي لسوريا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org