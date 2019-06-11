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في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

تحرير:محمد عودة ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
نيلسون مانديلا
نيلسون مانديلا
في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
وفي عام 1958: مجلس الأمن يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بسبب سياسات الرئيس كميل شمعون الرامية إلى ربط لبنان بالتحالفات الاستعمارية في المنطقة.وفي عام 1970: القوات الأمريكية تغادر قاعدة هويلس الليبية بعد نحو 25 عاما من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب
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نشأت الديهي: مصر لن تسقط بارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، ومنهم يحيى حامد الإخواني الذي يقول إن مصر على مقربة من الإفلاس، مشيرًا إلى أنه قال في 2016 إلى أن الدولار سيصل إلى 50 جنيها وهو ما لم يحدث. وانتقد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten" اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع أسعار الليمون، والبامية، مضيفا "فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه يا عم الله يخيبك، قانون الدول لا يقيم بالليمون".
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غش وجري من الشرطة.. 6 محاضر لطلاب الثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، إذ أدى الامتحان أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة في أنحاء المحافظة، فيما شهد اليوم حالتي إغماء بين الطلاب داخل اللجان، وسقوط مراقب إحدى اللجان مَغشيًّا عليه بسبب «غيبوبة سكر».
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مكرم محمد أحمد: صفقة القرن فاشلة (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تعد فاشلة، لأنها قائمة في الأساس على تصور فاشل بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف مكرم خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هذا التصور الفاشل يقول إنه لو تم إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم الاقتصادية فسوف يتناسون حقوقهم السياسية، وأن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين يعد ثانويا ولن يسألوا عنه ولا يهتموا به وهذا عكس تاريخ الفلسطينيين تماما.
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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ايران-

الحرس الثوري أبرز متضرري العقوبات النفطية الجديدة

أخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارت" جديدا في ملف عقوبات إيران النفطية، وذلك بعد أن استهدفت وزارة الخزانة قطاع صناعات البتروكيماويات خلال الساعات القليلة الماضية، وهو أحد أهم المجالات التي تعتمد عليها طهران اقتصاديا. العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية الإيرانية "PGPIC"، وكانت جزءًا من سلسلة الخطوات التي اتخذتها واشنطن للضغط على طهران من أجل التفاوض على اتفاق جديد لتقييد برامجها النووية والصاروخية.
الرئيس جمال عبد الناصر والملك حسين

زي انهاردة| توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

في مثل هذا اليوم 30 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن. وفي عام 634: المسلمون بقيادة خالد بن الوليد يهزمون الروم ويفتحون مدينة بصرى بالشام. وفي عام 1431: حرق جان دارك علنا بعد محاكمتها بالسحر. وفي عام 1959: الإعلان عن دستور سنغافورة.
جيش الاحتلال في القدس

زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.
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زي انهاردة.. أغلقت مصر خليج العقبة أمام إسرائيل

في مثل هذا اليوم 23 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1967: الرئيس المصري جمال عبدالناصر يعلن إغلاق خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية، وكان هذا الإغلاق سببا في نشوب حرب 1967. وفي عام 1926: إعلان قيام جمهورية لبنان وإعلان الدستور اللبناني، وشارل دباس يصبح أول رئيس للجمهورية اللبنانية. وفي عام 1920: بدأ الاحتلال الفرنسي لسوريا.
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