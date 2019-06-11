في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

تحرير:محمد عودة ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

نيلسون مانديلا

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.

وفي عام 1958: مجلس الأمن يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بسبب سياسات الرئيس كميل شمعون الرامية إلى ربط لبنان بالتحالفات الاستعمارية في المنطقة.وفي عام 1970: القوات الأمريكية تغادر قاعدة هويلس الليبية بعد نحو 25 عاما من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب