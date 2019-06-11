جريمة

«ولاية سيناء ونفقة طارق الشيخ».. محاكمات الثلاثاء

محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء.. جلسة إعادة محاكمة المتهمين في "اقتحام قسم التبين".. مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار أمام الجنايات في الكسب غير المشروع
تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص
محاكمات- أرشيفية
محاكمات- أرشيفية
تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4".. حيث تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء. نفقة نجل "طارق الشيخ"  تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
ذهب

«هنلعب بلايستيشن».. غافلا صديقهما وسرقا ذهب والدته

وضع طالبان بمنطقة المعصرة خطة شيطانية، لسرقة شقة صديقهما، مستغلين غياب والدته عن المنزل، حيث استدرجا صاحبهما إلى محل للعب البلايستيشن لإبعاده عن الشقة، وغافله أحدهما واستولى على مفاتيح الشقة وانصرف لتنفيذ المهمة، فيما انتظر الآخر معه للتأكد من عدم انصرافه من محل البلايستيشن لحين انتهاء الآخر من عملية السرقة، وكشف الجريمة أن الشقة تم فتحها بدون كسر في المنافذ، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بأزمة مالية، وعلمهما باحتفاظ والدة صديقهما بمشغولات ذهبية بالشقة محل الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وحبستهما النيابة على ذمة التحقيقات.
طعن-بالسكين

«الدم بقى ميه».. شاب يطعن والدته بسكين في البساتين

تجرد شاب من كل معاني الإنسانية وأقدم على طعن والدته بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما في منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطه البساتين بلاغا من الأهالي بمنطقة صقر قريش يفيد بطعن شاب لولدته عدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبانتقال المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة تبين قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 عاما، سائق بإحدى الشركات بالاعتداء على والدته وطعنها عدة طعنات.
حريق

حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
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«التخابر مع حماس وولاية سيناء» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في قضية التخابر مع حماس وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحاكمة، وتضمن الحكم الملغي إعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.
داعش

نشاطهم استمر في السجن.. ما هي اتهامات «ولاية سيناء»؟

تواصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الاثنين، نظر محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب نادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، وتستكمل المحكمة خلال جلسة اليوم فض أحراز القضية على خلفية الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم.
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«النائب العام المساعد وعنف الطالبية» بمحاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، منها نظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد، المتهم فيها 304 أشخاص بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.
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«فيديو دموي» ضمن أحراز محاكمة لاعب أسوان

استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل، فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 متهما بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، واستكملت المحكمة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي، كما فضت الأحراز الخاصة بالمتهمين وتبين وجود مقطع فيديو لأشخاص يرتدون زي داعش ويحملون راية داعش، ويذبحون أشخاصا أمام الكاميرات وفصلوا رءوسهم عن أجسادهم.
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