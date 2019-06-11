«ولاية سيناء ونفقة طارق الشيخ».. محاكمات الثلاثاء

محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء.. جلسة إعادة محاكمة المتهمين في "اقتحام قسم التبين".. مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار أمام الجنايات في الكسب غير المشروع

تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٨ ص

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4".. حيث تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء. نفقة نجل "طارق الشيخ" تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء.

نفقة نجل "طارق الشيخ"

تصدر محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار طارق أبو المحاسن، حكمها في الدعوى رقم 277 لسنة 2018 المقدمة من نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ، لزيادة مبلغ النفقة الشهرية.

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كان مازن طارق الشيخ قد أقام دعوى ضد والده، طالب فيها بدفع نفقة أقارب بأنواعها، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المطرب بدفع نفقة قدرها 3500 جنيه مقابل مأكل وملبس وسكن، بعدها قدم الابن استئناف على الحكم الصادر وطالب بزيادة مبلغ النفقة إلى 20 ألف جنيه شهريًا، حيث إن أبيه ميسور الحال ويتراوح دخله مابين 500 إلى 600 ألف جنيه شهريًا، وذلك حسب تحريات المباحث.

أحداث مجلس الوزراء

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "محمود زهير محمود" مفرج عنه "حدث" صادر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 15 سنة و"محمد مرعي محمد" محبوس و"محمد عبد الحميد علي" محبوس صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد.

اقتحام قسم التبين

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 37 مُتهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين".

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم قاموا بالتجمع أمام قسم شرطة التبين وإطلاقهم النيران على القوات المكلفة بالتأمين ما أسفر عن الشروع فى مقتل ضابط وشرطيين من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة، وتهريب السجناء واحتراق القسم فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة وأسندت إليهم النيابة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم، وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

الكسب غير المشروع

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، محاكمة "عمرو. أ" مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار"سابقا" لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوى، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

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محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، أولى جلسات محاكمة 13 متهما بقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وأسفرت عن قتل السائق وحارس والشروع في قتل 6 آخرين.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 13 متهمًا (بينهم 2 محبوسين) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام لحركة «حسم» المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي.