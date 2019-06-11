جريمة

«هنلعب بلايستيشن».. غافلا صديقهما وسرقا ذهب والدته

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص
سرقة- أرشيفية
سرقة- أرشيفية
وضع طالبان بمنطقة المعصرة خطة شيطانية، لسرقة شقة صديقهما، مستغلين غياب والدته عن المنزل، حيث استدرجا صاحبهما إلى محل للعب البلايستيشن لإبعاده عن الشقة، وغافله أحدهما واستولى على مفاتيح الشقة وانصرف لتنفيذ المهمة، فيما انتظر الآخر معه للتأكد من عدم انصرافه من محل البلايستيشن لحين انتهاء الآخر من عملية السرقة، وكشف الجريمة أن الشقة تم فتحها بدون كسر في المنافذ، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بأزمة مالية، وعلمهما باحتفاظ والدة صديقهما بمشغولات ذهبية بالشقة محل الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وحبستهما النيابة على ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من ربة منزل بسرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد. تم تشكيل فريق بحث جنائي، انتقل إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية سلامة منافذ الشقة كاملة، وبعثرة بمحتويات غرفة النوم الخاصة بالمجني عليها. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (صديقا نجل
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اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
محاكمة لجين

«ولاية سيناء ونفقة طارق الشيخ».. محاكمات الثلاثاء

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4".. حيث تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
طعن-بالسكين

«الدم بقى ميه».. شاب يطعن والدته بسكين في البساتين

تجرد شاب من كل معاني الإنسانية وأقدم على طعن والدته بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما في منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطه البساتين بلاغا من الأهالي بمنطقة صقر قريش يفيد بطعن شاب لولدته عدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبانتقال المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة تبين قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 عاما، سائق بإحدى الشركات بالاعتداء على والدته وطعنها عدة طعنات.
حريق

حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
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حريق بشقة يلتهم شاب تركوه مقيد للعقاب

إصابة 3 أشخاص في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالمعصرة

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة في الجسد أثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل عقار مكون من 3 طوابق في المعصرة، ما أدى إلى انهيار حوائط المبنى، وتم الدفع بسيارات المطافي والسيطرة على الحريق وإخماده. تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتجاز بمنزل في عزبة الهجانة بمنطقة المعصرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم فرض كردون امنى بمحيط المكان لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
جثه-في-ارض-زراعيه

«هنرمي خروف ميت».. إحالة قاتلي مالكة حضانة للجنايات

أصدرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، قرارا بإحالة حارس عقار وعامل إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهما بذبح مالكة دار حضانة في منطقة المعصرة، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، وأنهما رصدا خط سير المجني عليها، وقرر خطفها وسرقة أموالها، ويوم الواقعة قيداها في أثناء مرورها بمنطقة مهجورة، وذبحها أحدهما واستوليا على هاتفها ومبلغ مالي، وفرا هاربين.
انتحار

«أجبرت على فسخ خطبتها».. سر انتحار فتاة في المعصرة

كشفت التحقيقات الأولية لرجال مباحث قسم شرطة المعصرة في واقعة انتحار فتاة في العقد الثاني من عمرها، تناولت أقراصًا مخدرة، عن أن السبب هو ضغط والدتها لفسخ خطبتها، إذ انتهت خطبتها قبل ساعات قليلة من انتحارها، وأن الفتاة كانت متعلقة بخطيبها، وكانت لا ترغب في الانفصال عنه. تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من والدة المجني عليها "ندى. س" يفيد انتحارها عن طريق تناولها كمية كبيرة من الأقراص المخدرة التي أدت إلى وفاتها في الحال، وذلك بعد صدمة عصبية أصابتها نتيجة فسخ خطبتها.
سقوط-أسانسير

النيابة تصرح بدفن الطفل ضحية أسانسير المعصرة

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، لقي مصرعه دهسًا بين أسانسير وحائط عقار كائن بشارع الأمراء بمنطقة الدواجن بالمعصرة، وأمرت النيابة باستدعاء مالك العقار، ومسئول صيانة الأسانسير، للتحقيق معهما بتهمة قتل الطفل بالخطأ، عن طريق الإهمال الجسيم فى متابعة أعمال الصيانة الدورية للعقار ومصعده الكهربائي، مما تسبب فى مصرع الطفل «أحمد»، 10 سنوات، وإصابة والده بجروح بالغة، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري بشأن الواقعة، للتأكد من صحة حدوثها على النحو الوارد بمحضر الشرطة.
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