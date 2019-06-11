«هنلعب بلايستيشن».. غافلا صديقهما وسرقا ذهب والدته

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ ص

سرقة- أرشيفية

وضع طالبان بمنطقة المعصرة خطة شيطانية، لسرقة شقة صديقهما، مستغلين غياب والدته عن المنزل، حيث استدرجا صاحبهما إلى محل للعب البلايستيشن لإبعاده عن الشقة، وغافله أحدهما واستولى على مفاتيح الشقة وانصرف لتنفيذ المهمة، فيما انتظر الآخر معه للتأكد من عدم انصرافه من محل البلايستيشن لحين انتهاء الآخر من عملية السرقة، وكشف الجريمة أن الشقة تم فتحها بدون كسر في المنافذ، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بأزمة مالية، وعلمهما باحتفاظ والدة صديقهما بمشغولات ذهبية بالشقة محل الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وحبستهما النيابة على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من ربة منزل بسرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد. تم تشكيل فريق بحث جنائي، انتقل إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة الأولية سلامة منافذ الشقة كاملة، وبعثرة بمحتويات غرفة النوم الخاصة بالمجني عليها. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة (صديقا نجل