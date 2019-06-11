إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

تحرير:يونس محمد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص

ارشيفية

شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.

وتبين للأجهزة الأمنية أن الحادث أصيب فيه 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة السير، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. فى ذات السياق، تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم، بطريق كورنيش النيل