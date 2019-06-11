جريمة

إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان

تحرير:يونس محمد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ ص
ارشيفية
ارشيفية
شهدت منطقة كرداسة بالجيزة، صباح اليوم الثلاثاء، تصادم سيارتين، والذى نتج عنه عدد من الإصابات بين المواطنين، كما شهد طريق الكورنيش بحلوان حادثا آخر نتج عنه إصابة سائق "توك توك"، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادثين وأعادت تسيير الحالة المرورية ورفع أثار التصادم، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. فى الساعات الأولى من صباح اليوم، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.
وتبين للأجهزة الأمنية أن الحادث أصيب فيه 3 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة السير، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. فى ذات السياق، تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، بوقوع حادث تصادم، بطريق كورنيش النيل
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ذهب

«هنلعب بلايستيشن».. غافلا صديقهما وسرقا ذهب والدته

وضع طالبان بمنطقة المعصرة خطة شيطانية، لسرقة شقة صديقهما، مستغلين غياب والدته عن المنزل، حيث استدرجا صاحبهما إلى محل للعب البلايستيشن لإبعاده عن الشقة، وغافله أحدهما واستولى على مفاتيح الشقة وانصرف لتنفيذ المهمة، فيما انتظر الآخر معه للتأكد من عدم انصرافه من محل البلايستيشن لحين انتهاء الآخر من عملية السرقة، وكشف الجريمة أن الشقة تم فتحها بدون كسر في المنافذ، وبالقبض على المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بأزمة مالية، وعلمهما باحتفاظ والدة صديقهما بمشغولات ذهبية بالشقة محل الواقعة، حرر محضر بالواقعة، وحبستهما النيابة على ذمة التحقيقات.
محاكمة لجين

«ولاية سيناء ونفقة طارق الشيخ».. محاكمات الثلاثاء

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع، ومحاكمة 555 متهمًا بـ"ولاية سيناء 4".. حيث تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهمين بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
طعن-بالسكين

«الدم بقى ميه».. شاب يطعن والدته بسكين في البساتين

تجرد شاب من كل معاني الإنسانية وأقدم على طعن والدته بسكين بعد مشاجرة نشبت بينهما في منطقة صقر قريش، بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم نقلها للمستشفى في حالة خطيرة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى الرائد أحمد مختار معاون مباحث قسم شرطه البساتين بلاغا من الأهالي بمنطقة صقر قريش يفيد بطعن شاب لولدته عدة طعنات داخل شقة بدائرة القسم، وبانتقال المقدم على فيصل رئيس مباحث القسم لمكان الواقعة تبين قيام شاب يدعى "أ.م"، 27 عاما، سائق بإحدى الشركات بالاعتداء على والدته وطعنها عدة طعنات.
حريق

حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

دماء على الأسفلت.. متوفيان و28 مصابا في حوادث متفرقة

دماء جديدة على الأسفلت معلنة ضحايا جدد لحوادث الطرق إذ وقعت حوادث في أماكن متفرقة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تنوعت ما بين انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج ونتج عنها مصرع وإصابة 21 شخصا، وبعدها بدقائق وقع حادث آخر بين سيارتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، كما سجلت الإدارة العامة لمرور القاهرة حادثين متفرقين الأول بطريق صلاح سالم والثاني في مدينة نصر، في الوقت الذي شنت الإدارة العامة للمرور حملات مكبرة بمختلف الطرق والميادين وسط تعزيزات مرورية لتنظيم الحالة المرورية خلال العيد.
تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (5)

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادثين بالقاهرة

لقي عامل مصرعه، وأصيب شخصان آخران، فى حادثين منفصلين بمنطقتي حلوان وآخر أعلى محور جوزيف تيتو بالنزهة، اليوم الثلاثاء، وتوقفت الحركة المرورية ودفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات أمنية لإعادة حركة السير، وسحب الكثافات من الطريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيقات.. حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور جوزيف تيتو بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
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مصرع وإصابة 4 طلاب في انقلاب سيارة بالشيخ زايد

لقى طالبان مصرعهما وأصيب 2 آخرين حالتهم الصحية خطيرة، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الأحد، بسبب السرعة الزائدة، على طريق هايبر المؤدي إلى النادي الأهلي أمام بوابة رقم 6 بالشيخ زايد. والبداية بتلقي غرفة عمليات المرور بالجيزة، إشارة من النجدة، مفادها، وقوع حادث مروري بمدينة الشيخ زايد، بالقرب من النادي الأهلي، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال 4 طلاب سيارة ملاكي، وقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة والسرعة الزائدة، ما أدى لانقلابها، وتم نقل الجثث والمصابين، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى.
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