سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: درجة الحرارة +40 في 4 مدن..وطقس القاهرة حار

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص
طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 37شبين الكوم 23 36طنطا 23 36دمنهور 21 34الإسكندرية 22 29بلطيم 21 29مطروح 21 27السلوم 20 30سيوة 21 38بورسعيد 23 30دمياط 22 29الزقازيق 22 37الإسماعيلية 22 37السويس 23 36العريش 19 36رفح 20 35رأس سدر 23 38نخل 17 37نويبع 26 35طابا 22 35كاترين
اقرأ المزيد
توت-عنخ-امون (1)

كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر لن تسقط بارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، ومنهم يحيى حامد الإخواني الذي يقول إن مصر على مقربة من الإفلاس، مشيرًا إلى أنه قال في 2016 إلى أن الدولار سيصل إلى 50 جنيها وهو ما لم يحدث. وانتقد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten" اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع أسعار الليمون، والبامية، مضيفا "فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه يا عم الله يخيبك، قانون الدول لا يقيم بالليمون".
امتحان-الثانوية-العامة-لغة-عربية-تصوير-مريهام-صالح (2)

غش وجري من الشرطة.. 6 محاضر لطلاب الثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، إذ أدى الامتحان أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة في أنحاء المحافظة، فيما شهد اليوم حالتي إغماء بين الطلاب داخل اللجان، وسقوط مراقب إحدى اللجان مَغشيًّا عليه بسبب «غيبوبة سكر».
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

مكرم محمد أحمد: صفقة القرن فاشلة (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تعد فاشلة، لأنها قائمة في الأساس على تصور فاشل بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف مكرم خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هذا التصور الفاشل يقول إنه لو تم إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم الاقتصادية فسوف يتناسون حقوقهم السياسية، وأن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين يعد ثانويا ولن يسألوا عنه ولا يهتموا به وهذا عكس تاريخ الفلسطينيين تماما.
اقرأ المزيد من الأخبار
ارتفاع-درجات-الحرارة (1)

حر شديد وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس 29 رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى غرب البلاد ومناطق جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس-حار (2)

رمضان يودعنا والحر يصاحبنا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء في ساعات النهار، لطيف ليلا. وكذا تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس (1)

حر شديد في 20 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة. وحال البحر المتوسط يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج من متر لمتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

درجات الحرارة تقترب من 40.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org