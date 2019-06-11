الأرصاد: درجة الحرارة +40 في 4 مدن..وطقس القاهرة حار

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٩ ص

طقس - أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 37شبين الكوم 23 36طنطا 23 36دمنهور 21 34الإسكندرية 22 29بلطيم 21 29مطروح 21 27السلوم 20 30سيوة 21 38بورسعيد 23 30دمياط 22 29الزقازيق 22 37الإسماعيلية 22 37السويس 23 36العريش 19 36رفح 20 35رأس سدر 23 38نخل 17 37نويبع 26 35طابا 22 35كاترين