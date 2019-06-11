صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان
الصحف تناولت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا
تحرير:وفاء بسيوني
١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
صحف إماراتية
تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة.
تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.
صحيفة "الخليج" أشارت أن هناك اتجاه لتعليق العصيان المدني الذي بدأ منذ الأحد الماضي، بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، فيما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة السودانية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما أطلقت
صحيفة "الخليج" أشارت أن هناك اتجاه لتعليق العصيان المدني الذي بدأ منذ الأحد الماضي، بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، فيما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة السودانية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما أطلقت السلطات السودانية سراح ثلاثة قياديين بالحركة الشعبية وهم ياسر عرمان، وخميس جلاب، ومبارك أدول.
وبالانتقال إلى الشأن اليمني ، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، صرح بأن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار "مسيّرة" أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، من دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي شأن آخر ذكرت "الخليج" أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أبلغ أمس الاثنين، أن ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي لن تقبل بأن تمتلك إيران أسلحة نووية، وطالب طهران بالاحترام الكامل للاتفاق النووي، مؤكداً أن "من مصلحة إيران السياسية والاستراتيجية المحافظة على هذا الاتفاق النووي، والمحافظة على الحوار مع أوروبا".
فيما أشارت "الإمارات اليوم" أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، أعلن الاثنين، أن إيران رفعت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب.
وقال إنه من غير الواضح متى سيتجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد الذي نص عليه الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015، وذلك لأن الإنتاج متذبذب، فيما أكدت ألمانيا أن المواجهة بين أمريكا وإيران قابلة للانفجار، وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
وكشفت "الاتحاد" عن إعلان مسؤولين أمريكيين عن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة بسبب خطط تركيا شراء نظام دفاع جوي روسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وقف التدريب بقاعدة لوك الجوية يجيء بعد بضعة أيام من قول وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان لنظيره التركي إن بإمكان الطيارين الأتراك الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة أن يبقوا بها حتى نهاية يوليو.
ونقلت "البيان" عن اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاجون قوله "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".
وحول الأوضاع في فلسطين ، أعلنت "الخليج" عن استشهاد مسعف فلسطيني، مساء أمس الاثنين، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمله الإنساني في إسعاف جرحى مسيرة العودة شرق قطاع غزة.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، استشهاد المسعف محمد صبحي الجديلي (36 عاماً) متأثراً بإصابته أثناء تأديته واجبه الإنساني بتاريخ الثالث من مايو الماضي، في مسيرات العودة شمال قطاع غزة، برصاص معدني مغلف بالمطاط بالأنف، وهو ما أدى إلى كسور بالجمجمة.