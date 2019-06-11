صحف الإمارات: المعارضة السودانية تتجه لتعليق العصيان

الصحف تناولت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن توقف تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 على نحو أسرع من المتوقع في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا

تحرير:وفاء بسيوني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

صحف إماراتية

تصدر الشأن السوداني وتطورات العصيان المدني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، كما استعرضت الأوضاع في اليمن إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. تحت عنوان "المجلس العسكري السوداني يصدر بياناً مهماً حول أحداث الاعتصام" ذكرت صحيفة "البيان"، أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أكد في بيان مساء الاثنين أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون.

صحيفة "الخليج" أشارت أن هناك اتجاه لتعليق العصيان المدني الذي بدأ منذ الأحد الماضي، بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، فيما أفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بأن العصيان المدني الذي دعت إليه المعارضة السودانية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، تواصل أمس، لليوم الثاني على التوالي، فيما أطلقت