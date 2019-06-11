اليوم.. أجيري يعلن القائمة النهائية لكأس الأمم

تحرير:محمد حسن صيام ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

أجيري

يستقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني على القائمة النهائية التي سيخوض بها مباريات كأس الأمم الإفريقية على أن يتم إرسالها اليوم الثلاثاء إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، حيث تنص اللوائح على ذلك بإرسال كل منتخب لقائمته النهائية اليوم، وذلك استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفراعنة، التي سيتم استبعاد منها اثنين: - - أحمد المحمدي (أستون فيلا) - وليد سليمان (الأهلي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - أحمد علي كامل (المقاولون) - محمد النني (أرسنال) - محمد صلاح (ليفربول ) - أحمد حجازي (ويست بروميتش) - عمر جابر (بيراميدز) - أحمد الشناوي (بيراميدز) -