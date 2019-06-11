تصفيات يورو 2020.. مواجهات سهلة لكبار أوروبا اليوم

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص

منتخب إيطاليا

تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وترحل فرنسا لمواجهة أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء، بحثًا عن تحقيق الانتصار وتعويض خيبة الخسارة في الجولة الماضية أمام تركيا، ويحتل أبطال العالم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي المجموعة العاشرة، تتطلع إيطاليا لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة عندما تستقبل البوسنة والهرسك الساعة 8:45 مساء، وتحتل إيطاليا الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وفي المجموعة الثانية، تأمل ألمانيا في تحقيق العلامة الكاملة أيضًا والصعود إلى الصدارة، عندما تستقبل إستونيا الساعة 8:45 مساء، وتحتل ألمانيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد إستونيا في المركز الرابع دون رصيد من النقاط. وفي المجموعة التاسعة، تستقبل بلجيكا نظيرتها اسكتلندا الساعة 8:45 مساء، وتحتل