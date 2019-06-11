رياضة

تصفيات يورو 2020.. مواجهات سهلة لكبار أوروبا اليوم

١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧ ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
تتواصل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وترحل فرنسا لمواجهة أندورا في تمام الساعة 8:45 مساء، بحثًا عن تحقيق الانتصار وتعويض خيبة الخسارة في الجولة الماضية أمام تركيا، ويحتل أبطال العالم المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تتذيل أندورا الترتيب دون رصيد من النقاط، وفي المجموعة العاشرة، تتطلع إيطاليا لمواصلة تحقيق العلامة الكاملة عندما تستقبل البوسنة والهرسك الساعة 8:45 مساء، وتحتل إيطاليا الصدارة برصيد 9 نقاط، بينما تتواجد البوسنة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وفي المجموعة الثانية، تأمل ألمانيا في تحقيق العلامة الكاملة أيضًا والصعود إلى الصدارة، عندما تستقبل إستونيا الساعة 8:45 مساء، وتحتل ألمانيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تتواجد إستونيا في المركز الرابع دون رصيد من النقاط. وفي المجموعة التاسعة، تستقبل بلجيكا نظيرتها اسكتلندا الساعة 8:45 مساء، وتحتل
اقرأ المزيد
ايهاب-جلال

إيهاب جلال: لم أتردد في قرار الاستمرار مع المصري

تحدث إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل، موضحًا أن رئيس النادي تحدث معه عقب آخر مباراة له في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وأكد رغبة النادي في استمراره بمنصبه. وأوضح جلال، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن العقد بينه وبين النادي المصري، مدته في الأساس موسم ونصف، لكن بشرط موافقة الطرفين، معلقًا: «رحبت باستمراري مع الفريق دون تردد». وأضاف: «حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجازا لفريق المصري ويحسب لمجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، وهو العامل المشترك في هذا الانجاز».
ايهاب جلال-المصرى-البورسعيدى-2019 (4)

المصري يعلن استمرار إيهاب جلال مع الفريق

أعلن سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، إتمام الاتفاق مع إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، على الاستمرار في منصبه مع النادي البورسعيدي خلال الموسم المقبل. وقال رئيس مجلس إدارة النادي المصري، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، والذي يعرض عبر فضائية «صدى البلد»: إن «إيهاب جلال مستمر في قيادة الفريق البورسعيدي خلال الموسم المقبل»، لافتا إلى أنه لم تكن هناك أي شروط من جانب إيهاب جلال للاستمرار في منصبه وفي قيادة الفريق.
عامر-حسين

عامر حسين يكشف موعد انطلاق الموسم الجديد

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن موعد انطلاق الموسم المقبل، من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020. وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية «النهار»، إن الموسم المقبل سينطلق يوم 19 سبتمبر، موضحًا أنه سيكون عقب لقاء السوبر المحلي بـ24 ساعة فقط، على أن ينتهي في يوليو 2020، بينما تقام مباراة السوبر المحلي للموسم الجاري بين الدورين الأول والثاني للموسم الجديد.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-إسبانيا

قبل لقاء السويد.. ماذا تفعل إسبانيا على البيرنابيو؟

يحتضن استاد سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد، لقاء المنتخب الإسباني أمام نظيره السويدي، اليوم الاثنين، في تمام الساعة 8:45 مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

إسبانيا تصطدم بالسويد في تصفيات يورو 2020

تنطلق اليوم الإثنين مباريات الجولة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، حيث ستكون إسبانيا أبرز المنتخبات التي ستظهر اليوم، عندما تستقبل السويد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة 8:45 مساء، في قمة مباريات المجموعة، وتحتل إسبانيا الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من النرويج ومالطا وجزر فارو، بينما توجد السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بالفوز على رومانيا ومالطا والتعادل أمام النرويج، وتواجه المنتخبان 12 مرة من قبل، حققت خلالها إسبانيا الفوز في 5 مباريات والتعادل في 4 لقاءات وخسرت 3 مواجهات أخرى.
إيطاليا‎

مانشيني يطالب إيطاليا بالمزيد بعد اكتساح اليونان

أكد مدرب منتخب إيطاليا روبرتو مانشيني انتظاره المزيد من فريقه بعد الفوز أمس على اليونان بثلاثية نظيفة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، وقال مانشيني، حسب ما نقل موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "تمكنا بصورة مميزة من فرض أسلوبنا منذ بداية المباراة، أجدنا تمامًا الضغط العالي، ولكن انخفض مستوانا بعض الشيء في الشوط الثاني عندما كان يفترض بنا البحث عن تسجيل الهدف الرابع"، وبدوره قال لورينزو إنسيني لاعب الأزوري: "يعمل المدرب على خلق مجموعة رائعة من اللاعبين، ونحتاج لذلك بالفعل إن أردنا الذهاب بعيدًا".
منتخب-تركيا‎

ديشامب: الهزيمة من تركيا صفعة جيدة لفرنسا

اعترف مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، أن الهزيمة أمام تركيا أمس بهدفين دون رد في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، تعد صفعة لأبطال العالم، وقال المدرب الفرنسي: "حتى لو كنا أبطال العالم، فعندما نلعب بتلك الصورة، فلا يوجد أي أمل لدينا، تلقينا صفعة جيدة، وعلينا تحليلها، خاصة أننا أمامنا مباراة أخرى بعد 3 أيام، لا يوجد شيء يمكن قوله أكثر من أن تركيا أحسنت صنعًا وعلينا العودة إلى قواعدنا من جديد"، وبدوره قال متوسط ميدان الديوك موسى سيسوكو: "لا توجد أعذار، نعرف جيدًا المناطق التي قصرنا بها".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org