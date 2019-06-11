سيولة مرورية وكثافات متحركة.. تعرف على حالة الطرق

تحرير:محمد رشدي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

حالة الطرق- أرشيفية

شهدت أغلب الشوارع الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، صباح اليوم الثلاثاء، عدا بعض المناطق التي وقعت بها حوادث مرورية، حيث شهد طريق كورنيش النيل بمنطقة حلوان كثافات مرورية بعد تصادم سيارتين، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث للعمل على تسيير الطريق، بينما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي وميدان عبدالمنعم رياض، وشارع البحر الأعظم بالجيزة سيولة مرورية، وشهدت الكباري الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة سيولة مرورية واضحة، بينما شهد طريق الأوتوستراد بعض الكثافات المتحركة في الجانبين.

وشهد الطريق الدائري للقادم من المرج في اتجاه الرماية زحاما مروريا، بسبب وجود ارتكاز أمني على غير العادة بعد نزلة الوراق. إصابة 4 أشخاص فى حوادث سير بكرداسة وحلوان كما عززت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من انتشار الخدمات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء