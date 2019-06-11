قبل إطلاقها.. تعرف على مزايا وسائل الدفع اللاتلامسية

تسعى الحكومة إلى تطبيق فكرة الشمول المالي من خلال إتاحة الخدمات المصرفية لكافة المواطنين، ومنها إصدار بطاقات دفع لا تلامسية بهدف تسهيل عملية التحول الرقمي

تحرير:رنا عبد الصادق ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

أصدر البنك المركزي القواعد الخاصة بإصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية "اللا تلامسية" داخل مصر، بهدف تحقيق الشمول المالي ودعم التحول لاقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد. وألزم المركزي البنوك بتوفير التدريب اللازم للموظفين للعمل بهذه الأدوات، وكذلك التوعية اللازمة للمواطنين، كما حدد الحد الأقصى للبطاقات "اللا تلامسية" بخمس سنوات فقط، وتستعد البنوك المصرية خلال الفترة الراهنة، بإجراء العديد من التجارب الخاصة بوسائل الدفع اللاتلامسي، بعد إصدار المعايير الخاصة بها.

ما البطاقات اللاتلامسية؟ هي نوع من أنواع البطاقات البنكية الاعتيادية، لكن تلك الفئة من البطاقات تسمح بالدفع بطريقة إلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى تمرير الكارت البنكي داخل ماكينة الدفع "POS" لدى البائع أو التجار. ويمكن استخدامها كبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان إلا أنها تحتوي على معالج صغير وذاكرة،

ما البطاقات اللاتلامسية؟

هي نوع من أنواع البطاقات البنكية الاعتيادية، لكن تلك الفئة من البطاقات تسمح بالدفع بطريقة إلكترونية عن بعد دون الحاجة إلى تمرير الكارت البنكي داخل ماكينة الدفع "POS" لدى البائع أو التجار.

ويمكن استخدامها كبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان إلا أنها تحتوي على معالج صغير وذاكرة، وغالبا تحتوي البطاقة الذكية على معلومات مهمة كالحسابات المصرفية للمستخدم.

كما يتطلب استخدامها إدخال رقم سري، وفي حالة سرقة البطاقة الذكية يكون من الصعب جداً على غير صاحب البطاقة معرفة الرقم السري الخاص بالبطاقة.

الفرق بين البطاقة التقليدية واللاتلامسية؟

تعمل معظم البطاقات المصرفية الحالية فى السوق المصرية بالشكل التقليدى، عن طريق قيام العميل بإدخالها فى ماكينة الصراف الآلى أو نقطة البيع للدفع أو إجراء أى عمليات أخرى.

أما فى حالة تفعيل البطاقة "اللا تلامسية"، فيمكن الاكتفاء بتمريرها أمام موضع معين فى ATM أوPOS، فتستجيب لحظيًا، ويقوم العميل بالدفع، وهو ما يوفر الوقت ويشجع الدفع الإلكترونى ويقلل تداول الأوراق النقدية.

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مزايا استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية

-إمكانية إجراء عملية الشراء والدفع دون أي تدخل بشري، من خلال تمرير البطاقة أو جهاز المحمول أمام ماكينة الدفع.

-إمكانية القيام بعمليات الدفع الإلكتروني دون التقيد بعامل الوقت أو المكان.

-إمكانية الدفع بدون إدخال الرقم السري للعميل فى المعاملات التى تبلغ قيمتها 300 جنيه كحد أقصى.

-تتيح استقبال رسائل نصية SMS فور إتمام أي عملية شـراء للحركات التي تتعدى مبلغ 100 جنيه.

-إمكانية التعامل مع مبالغ بسيطة مثل "المطاعم، والمترو"، بما يعمل على تيسير أداء المعاملات المصرفية.

-إحداث تغيير في معاملات التجارة اليومية، حيث تفيد البائع والمشتري على حد سواء.

-يمكن أن تكون وسيله التحقق للعميل الرقم السري، أو الرقم السري للهاتف، أو الخصائص الحيوية للعميل مثل( بصمة العين أو الوجه أو اليد).

-إمكانية استخدامها في إثبات الهوية في فتح أنظمة الدخول، والخروج المختلفة في المباني، والمنشآت، وجميع المنافذ.

-إمكانية استخدامها لتسديد رسوم الخدمات الحكومية.

-تخزين كم كبير من بيانات حاملها مثل الاسم والرقم القومي ورقم سري فريد ومدى الصلاحيات المسموح بها للمشترك والرصيد.

-تنفيذ بعض العمليات الخاصة مثل التشفير والتحقق المتبادل والتفاعل الذكي مع جهاز القراءة الذكية.

-توفير مستوى عال من الحماية للبيانات المخزنة عليها، حيث تمتلك معالج دقيق، يقوم بحذف وتعديل البيانات المخزنة.

-التمتع بخاصية التحقق الإيجابي، وتفيد هذه الخاصية في التحقق من دقة البيانات، ومنع استنساخ البيانات أو استبدال البطاقة بأخرى مقلدة.

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كيفية استخدام البطاقات اللاتلامسية

-ضرورة التحقق من وجود رمز اللاتلامسية عند التاجر.

-القيام بتمرير البطاقة بالقرب من ماكينة الدفع.

-تقوم ماكينة الدفع بالتقاط الإشارة وتتصل بالبطاقة، ثم تتم عملية الدفع.

-لا يجوز لموظفي البنك أو الوكلاء طلب البيانات السرية الخاصة بالعملاء مثل الأرقام التعريفية أو الرقم السري أو بيانات البطاقات عن طريق البريد الإلكتروني أو غيره، وذلك طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

معايير استخدام البطاقات اللاتلامسية

أكد البنك المركزي، على ضرورة أن تتوافق البطاقات المصرفية التي تعمل بالطريقة اللاتلامسية مع المعايير العالمية، كما ألزم باستخدام (حافظ / جراب) خاص بتلك النوعية من البطاقات لحماية العملاء والبنك من عمليات الاحتيال نتيجة سرقة بيانات البطاقات باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك، كما حدد مدة الصلاحية القصوى للبطاقة بـ5 سنوات فقط لا غير.

وألزم المركزي البنوك بضرورة تفعيل خدمة الكود الآمن على التعاملات التي تتم باستخدام تلك البطاقات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ضرورة وجود علامة مميزة للبطاقات اللاتلامسية التي تقبل Contactless.

وقال البنك المركزي، في تعليماته إنه يتعين على كل بنك وضع الحـد الأقصى المناسـب له بمـا لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به من البنـك المركزي للمعاملات التي تتم بـدون إدخـال الرقم السـري، ولمحافظ البنك المركزي تعديل الحد الأقصى للعمليات التي تتم بدون إدخال الرقم السري.

من جانبه قال المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لنظم الدفع، بأنه من المقرر طرح بطاقة ميزة الجديدة بخاصية اللاتلامسية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حسين، أن هذه الخاصية الجديدة يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع.

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إجراءات حصول البنوك على رخصة الدفع اللا تلامسي

أعلن البنك المركزي المصري عن الإجراءات اللازمة لحصول البنوك على ترخيص تقديم أدوات الدفع اللاتلامسية، حيث يجب على البنوك التي ترغب في إصدار أو قبول أدوات الدفع اللاتلامسـية لعملائهـا أن تتقـدم بطلب للحصول على موافقة "المركزي"، وذلك باسـتيفاء المسـتندات التالية كحد أدنى:

-قائمة بالوظائف والخدمات التي يرغب البنك في تقديمها أو إضافتها.

-خطة البنك الخاصة بإصدار أدوات الدفع أو قبول المدفوعات اللاتلامسية مبين بها على سبيل المثال: أعداد البطاقات/ أدوات الدفع المستهدف إصدارها، عدد نقاط البيع الإلكترونية الجديدة والقائمة التي ستدعم انتشار تلك المدفوعات.

-بيان يوضح أي حالة من حالات عدم الالتزام الجزئي أو الكلى بالقواعد الخاصة بإصدار / قبول المدفوعات اللاتلامسية الصادرة من البنك المركزي المصري.