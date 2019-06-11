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أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

تحرير:أ.ش.أ ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
أفغانستان - صورة أرشيفية
أفغانستان - صورة أرشيفية
اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.
من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في شهر مايو الماضي، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية.وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم
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في مثل هذا اليوم.. حكم على مانديلا بالسجن مدى الحياة

في مثل هذا اليوم 11 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1964: حكم على نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة، بتهمة التخطيط لعمل مسلح والخيانة العظمى، وخلال سنوات سجنه أصبح النداء بتحرير مانديلا من السجن رمزا لرفض سياسة التمييز العنصرى. وفي عام 1971: الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة. وفي عام 2004: تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريجان.
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بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
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الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
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«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
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اليونيسف: 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت بسبب الغذاء

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية. وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة اليوم السبت، "إن الوضع الإنساني في أفغانستان هو من أسوأ الكوارث على الأرض"، محذرًا من أن العنف المتزايد والجفاف الشديد الذي حدث العام الماضي قد جعلا مئات الآلاف من الأطفال دون سن الخامسة عرضة لخطر كبير في غرب وشمال أفغانستان.
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موسكو:3500 روسي «إرهابيون» بالعراق وسوريا وأفغانستان

أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، ايجور موروزوف، أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم قرابة 700 امرأة، يتواجدون في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وافغانستان. وقال نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية، في تصريح صحفي اليوم الخميس حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "لدينا معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي، بينهم 700 امرأة، يتواجدون حاليا في الأراضي السورية والعراقية والافغانية"، لافتا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن.
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ظريف: لا يمكن لأحد مواجهة إيران ولن تكون هناك حرب

تزايد التوتر في الأيام القليلة الماضية، بسبب مخاوف من اندلاع صراع أمريكي إيراني، حيث قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران "لا تريد الصراع". وأضاف ظريف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الحكومية قبل نهاية زيارته إلى بكين: "لن تكون هناك حرب لأننا لا نريد الحرب، ولا يملك أي شخص فكرة أو وهما بأن بإمكانه مواجهة إيران في المنطقة". وسحبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بعض دبلوماسييها من سفارتها في بغداد، بعد هجمات في مطلع الأسبوع الماضي على أربع ناقلات نفط في خليج عُمان.
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دول خليجية تقر إعادة نشر قوات أمريكية لمواجهة إيران

قررت السعودية ودول خليجية، الموافقة على طلب أمريكي بإعادة نشر قواتها بمياه الخليج لمواجهة إيران، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط". ونقلت الصحيفة عن مصادر مواقفة السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية. وقالت المصادر، إن الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من جهة أخرى؛ حيث يهدف الاتفاق الخليجي - الأمريكي إلى ردع إيران عن أي اعتداءات محتملة قد تصدر منها، بفعل سلوكياتها المزعزعة لأمن المنطقة واستقرارها.
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