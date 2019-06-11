أفغانستان.. اقتحام سجنين لطالبان وتحرير 47 شخصا

تحرير:أ.ش.أ ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

أفغانستان - صورة أرشيفية

اقتحمت فرقة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، سجنين لحركة طالبان في منطقة آكتاش بإقليم قندوز حيث تم تحرير 13 سجينا، وفي إقليم بغلان شمال البلاد حيث تم تحرير 17 مدنيا و7 جنود و7 شرطيين و3 أفراد من الاستخبارات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أجرت فيه القوات الخاصة عمليات مماثلة في مناطق أخرى خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حررت عشرات الرهائن من سجون طالبان، التي لم تعلق على آخر عمليتين، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن العمليات الخاصة.

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في شهر مايو الماضي، أن حوالي 600 ألف طفل أفغاني عرضة للموت ما لم يتوفر التمويل الذي يقدر بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي في غضون أسابيع، وذلك لعلاج سوء التغذية.وقال المتحدث باسم اليونيسف كريستوف بوليارك، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأمم