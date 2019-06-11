أسلحة وذخائر وهاربون من أحكام في حملات أمنية بالجيزة

تحرير:محمد الأشموني ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

حملات أمنية - أرشيفية

حملات مكبرة، شنتها اليوم الثلاثاء، مديرية أمن الجيزة، على دوائر مراكزها وأقسامها المختلفة، لمواجهة الجريمة المنظمة، وحائزي الأسلحة وتجار المواد المخدرة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وأسفرت الحملات التي استمرت 24 ساعة، عن ضبط 40 متهما بحوزتهم 1325 جرام حشيش، و 1899 قرصا مخدرا، و 1875 جرام استروكس، 250 جرام بانجو، و50 جرام هيروين، فيما تم ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية، و12 طلقة بدون ترخيص، اعترفوا بحيازتها بقصد الدفاع، تم إخطار اللواء مصطفى شحاته مدير الأمن، وإحالة المتهمين والمضبوطات للنيابة.

كانت جهود الحملات بمشاركة الأجهزة الأمنية بالجيزة، قد أسفرت عن ضبط 41 متهما بينهم 36 في قضايا اتجار في المخدرات، عُثر بحيازتهم على 2855 جرام حشيش، و128 جرام هيروين، و280 جراما من مخدر الإستروكس، و771 قرصا مخدرا و100 جرام من نبات البانجو. كما ألقى رجال مباحث الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب نائب